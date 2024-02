Negará Corregidora licencia de funcionamiento a relleno sanitario El Paraíso

El municipio de Corregidora le negará la renovación de licencia de funcionamiento a la empresa propietaria del relleno sanitario El Paraíso, por lo cual el lugar dejará de operar, confirmó el alcalde de la demarcación, Roberto Sosa Pichardo.

Inicialmente, el edil había anunciado que la concesión municipal con el relleno sanitario, que estaba vigente desde 2007, no sería renovada debido al incendio que se produjo en el inmueble desde el 4 de febrero y que tardó casi dos semanas en ser extinguido por completo.

No obstante, ahora anunció que el basurero, el cual se encuentra clausurado por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbanoo (Pepmadu) no recibirá la renovación de sus permisos para operar, por lo cual el predio de 13 hectáreas ya no podrá ser utilizado para la disposición final de residuos sólidos urbanos.

“Ya está apagado (el incendio) y por supuesto que las acciones jurídicas y legales se están haciendo en este momento. Por parte de la Pepmadu y la Secretaría del Medio Ambiente ya se clausuró este relleno, y nosotros por parte del municipio tampoco vamos a dar ya las licencias de funcionamiento, por lo cual este relleno ya no va a volver a trabajar”, dijo.

Sosa Pichardo señaló que se requirió de la participación de personal federal, estatal y municipal para sofocar el incendio.

Apuntó que los desechos de Corregidora son depositados actualmente en el Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Querétaro de Colón, un relleno sanitario privado que cuenta con una superficie similar a la de El Paraíso. En ese sentido, afirmó que, a menos que otro municipio presente una mejor oferta, la basura seguirá siendo llevada a Colón, por lo menos durante el resto de su administración.

“Lo más importante de ese tema, hablando del relleno sanitario, es que todo lo que es la recolección de basura y servicio de basura está totalmente garantizado, así es que los vecinos no van a tener ningún problema, y mi compromiso es que sigan teniendo el servicio”, sostuvo.

Finalmente, consideró necesaria la construcción de un relleno sanitario metropolitano, una obra que lleva varios años gestionándose con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Aunque reconoció que todavía no hay sitios propuestos para el proyecto, aseguró que existen avances como para que pueda ser planificado en las siguientes administraciones locales.