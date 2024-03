Continúa combate a incendio forestal en Cadereyta

Al menos 250 habitantes de 20 viviendas tuvieron que ser desalojados de manera preventiva por un fuerte incendio forestal en una barranca de la comunidad de San José Tepozán, en los límites entre Cadereyta de Montes y San Joaquín. Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El titular de la dependencia, Javier Amaya, señaló que el incendio se encuentra sofocado al 50% y aunque se desconoce la superficie total que han consumido las llamas, se calcula en unas 15 hectáreas.

Apuntó que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños a las viviendas, por lo que incluso algunas personas ya volvieron a sus domicilios y se evalúa el regreso del resto de las familias, que se encuentran en un albergue habilitado por la Coordinación.

“Se evaluó a unas 250 personas, que son las habitantes de 20 viviendas que se encuentran en la zona limítrofe del lugar del incendio. Cabe hacer mención, y es muy importante que no hay personas lesionadas; las viviendas en mención no presentan daños, el incendio llegó a la orilla de cuatro casas pero no fueron afectadas por el mismo incendio”, dijo.

Detalló que en las labores de sofocación trabajan elementos de Protección Civil y policías de ambos municipios, así como elementos de la Policía Estatal, el Ejército, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Bomberos de Cadereyta y Ezequiel Montes.

“Las labores de atención y comunicación se han dificultado por la zona donde se registra el incendio, hay poca señal de telefonía, pero estamos en constante comunicación, lo más que se puede”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri González indicó que se desalojó de manera prioritaria a 5 familias, debido a que se localizaban en áreas de alto riesgo.

“Lo que me preocupó y en lo que me enfoqué fue en el tema de cuidar a las familias, está grande el incendio. Tanto la gente de municipio como de Protección Civil llevó a la gente a donde ellas quisieran o se les podía considerar para cuidarlas”, mencionó.

En cuanto a otro incendio ocurrido en una planta recicladora de plástico en la colonia San José El Alto de la capital, la Coordinación informó que 9 trabajadores fueron evacuados del sitio, sin que presentaran lesiones. Se estima que unas 400 toneladas de material fueron consumidas por las llamas.