Entrevista Isabel Llamas

¿Cómo inicias con esta labor?

Yo crecí de la mano de mi papá que fundó varias casas hogar para mujeres con discapacidad intelectual y ahí recibí yo el primer ejemplo del que el mejor aliado de una mujer es un hombre es un buen hombre, ese es el mejor aliado de la mujer porque me consta y fui testigo durante los 67 años que vivió mi papá que si no hubiera sido por él, varias de varias cientos de mujeres hubieran terminado en la calle, en la prostitución.

Porque estas mujeres son niñas en su edad mental, pero físicamente se ve como una mujer, como yo, o sea, son mujeres biológicamente, pero mentalmente conserva la inocencia de una niña, entonces tú imagínate la vulnerabilidad a las que están expuestas, ¿no? Y bueno, mi papá, insisto, me llevó de la mano en ese en ese camino durante muchos años hasta que él falleció, precisamente en un accidente de carretera trasladando a estas mujeres de una casa hogar a otra, porque él ya tenía la la intención de que ellas vivieran sus días de manera mucho más digna, o sea, realizando algún trabajo. Él me decía que el trabajo dignifica a las personas, entonces él quería que a pesar de que ya estaban protegidas porque pues sí, habían sufrido mucha violencia, pero ya estaban protegidas y me decía pero es que necesitamos que sus días transcurran con alguna motivación. Entonces este, pues su accidente de carretera justamente fue viniendo de que tomaran un curso para que aprendieran a cocinar carne de conejo, imagínate y entonces, muere mi papá con tres niñas, les deseamos niñas, pero tenían 33 años y entonces bueno, fue la la vida, nos llevó a que mis hermanas las mayores se hicieran cargo de estas casas hogar, la verdad es que le ponen alma vida y corazón lo hacen muy bien y entonces mi esposo y yo nos pudimos enfocar ahora a abrir una casa para puros hombres que era también pues una asignatura pendiente que tenía mi papá. Puros hombres con alguna discapacidad y cuando llegamos al DIF a plantearle esto, nos dijo oye, tengo muchos casos de grupos de hermanitos, que alguno tiene una discapacidad y si no tengo un lugar que me los reciba de manera incluyente, los voy a tener que separar y entonces son niños, que ya vienen de haberse separado de sus papás.

por algún delito, que bien o mal, pues es el amor que conocen entoncen, pues tomamos el paquete y hoy tenemos una casa hogar que alberga a 12 niños apenas vamos en 12 ahorita.

Tu papá buscó una motivación para que las niñas siguieran adelante ¿Cuál es la tuya?

Mi mayor motivación es ver a estos niños felices, me motiva mucho hacerlo de la mano de mi esposo porque si no, pues no, la verdad no me atrevería, ¿a dónde quiero llegar? mi sueño dorado es hacer un un rancho.

Un lugar en el campo al aire libre donde estos niños, que van a crecer con nosotros y hasta el último día de sus vidas estarán con nosotros, los que tienen una discapacidad porque los que no, pues ellos terminarán siendo profesionistas y esperemos hombres de bien, pero mi mayor sueño es ese, hacer un rancho autosustentable, que ellos puedan justamente dignificar sus días a través de distintas actividades en el campo. Ya tenemos un donativo de una hectárea en puerta de lobo, bueno por ahí cerca, pues no, no en el complejo del vino pues, pero ahí cerca. Es el mayor sueño que tengo yo con esa con esa obra.

Muchas veces, a las personas que tienen alguna discapacidad intelectual no les es tan fácil integrarse, ¿Cómo percibes el escenario?

Yo creo que la sociedad desgraciadamente no está abierta a incluir en todos los espacios a personas con alguna discapacidad, sean hombres, sean mujeres, pero sí creo que el último eslabón de la cadena, o sea, la desventaja más grande la tiene una mujer con discapacidad intelectual porque como te platicaba pues es una niña de dos o tres años que conserva la inocencia de niña en el cuerpo de una mujer, entonces la perversidad a la que está expuesta mucho mayor y precisamente si la sociedad estuviera abierta, la misma sociedad estaría dispuesta a protegerlas. Si tuviéramos que elegir quién tiene más desventaja en la calle o ante la sociedad, sí pensaría que la mujer.

Todas estas niñas con las que convives, tienen sueños, tienen ideales, ¿qué es lo que te platican?

Ellas soñaban con tener una familia, es el mayor sueño que tiene una de estas niñas, el que yo digamos que en promedio pude escuchar de sus bocas es tener una familia incluso algunas de ellas.

¿Cómo cómo consigas que es el panorama para quien busca realizar labores altruistas? Para involucrarse o realizar donaciones

A raíz desde que Tania Ruiz entró a la junta, que agrupa a 113 instituciones de asistencia privada o sea, 103 patronatos que se dedican a cuestiones sociales, Tania les ha dado mucha visibilidad. Yo creo que esa es una cosa importante, pues y creo que es un gol que metió el gobernador porque finalmente si tú en esa posición pones a alguien que impulse y que haga que se vean las instituciones, estás poniendo la posibilidad de que más ciudadanos se acerquen estas instituciones y lo hemos visto, o sea ha sido una, pues sí en cascada pues como desde que llegó Tania pues han caído varios varios apoyos o varios voluntarios a funciones, eso por un lado, por otro lado, hay un programa que está lanzando la diputada Mariela, que a mí me parece que es algo muy bueno porque creo que trascenderá gobiernos y se llama Encáusate, es una página de internet en la que así prácticamente, tu primo que a lo mejor está en San Juan del Río o tu vecino se van a poder meter a esa página y encontrar alguna causa con la que se identifiquen y van a poder ver como el catálogo de las maneras de ayudar.

¿Qué harías para mejorar la igualdad?

Tenemos que dejar de ver al hombre como competencia, para lograr la igualdad debemos reconocer que necesitamos los valores y el talento que los hombres aportan a esta sociedad. Se trata de reconocer que en equipo trabajamos mejor.

¿Participarás en la marcha por el Día Internacional de las Mujeres?

Yo creo que no, pues no lleva ningún resultado, de manera personal, yo no creo que incrementó mi mi aportación precisamente a la igualdad de las mujeres en los espacios públicos por marchar, o sea creo que aporto más, si genero proyectos que beneficien a las mujeres, o creo que aporto más desde una trinchera en la que a lo mejor pues es mi cancha chiquita, pero pues estoy protegiendo estos niños y los estoy educando y estoy asegurándome de que ellos no sean los que violenten mañana a una mujer, entonces yo considero que por un día de no trabajar o por un día de marchar, no se hace el cambio. Yo me declaro completamente en contra también de la violencia en cualquier tipo, o sea, ninguna violencia. Me parece a mí aceptable ninguna y creo que esta marchas un poco se han prestado para eso, como para embalentonar y cometer algunos actos violentos que insisto, ni nos devuelven a las desaparecidas, ni disminuyen la violencia contra las mujeres. Entonces creo que si el resultado no ha sido el que esperamos, pues a lo mejor el camino no es el adecuado.

¿Qué le pedirías a cualquiera de las dos aspirantes presidenciales?

Lo que tengo conocimiento es que los delitos, tanto domicilios, como feminicidios este las violaciones, todo lo que desgraciadamente hoy en el país, estamos sufriendo consecuencias de un narcotráfico poderosísimo, incontrolable. Yo creo que no solo afecta a las mujeres, lo primero que le diría es atención, tienes hombres y mujeres violentados, no tienes nada más mujeres, no impulses un programa con presupuesto público únicamente para salvaguardar la vida de las mujeres.

Es igual de doloroso que le pase un delito a un hombre que a una mujer, igual de doloroso. Lo primero que le diría es eso, es no no le pongas género a un presupuesto público que requiere atención desde abajo, y segundo, yo le diría a la Presidenta, a quien vaya a ser, que invirtiera en la educación a la niñez, hoy hoy tenemos a muchísimos niños en el narcotráfico porque no hay oportunidades de educación, no hay oportunidades laborales, y lo tercero que le diría es volteé a ver a las organizaciones de l sociedad civil que ya están haciendo algo, de verdad es increíble todo el vagaje que ya traen estudiado, y si me diera mucho tiempo, le pediría un aumento en presupuesto para la impartición de justicia.