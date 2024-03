Entrevista Mariana López Orozco de Querétaro Sí Sonríe

¿Cómo empezaste con esta labor?

Yo trabajaba de asistente como es normalmente en mi carrera el asistente de otro doctor que te contrata para ayudar a lavar hacer cosas en el consultorio y ese doctor trabajaba en el Instituto aquí en Querétaro. Se fundó y su primer cirugía fue en esa fecha 1986, ya tiene más de 30 años laborando y yo iba y le ayudaba con maletas revisaba, veía simplemente cosas muy sencillas. Era la de los cafés, y me empezó a gustar y más que yo ya estaba en el delineado a la carrera de Odontología eh, me empezaron a gustar las historias el impacto que creas creo que fue lo que más me gustó que tú de verdad creas un impacto en una persona para toda su vida, te va a acordar de ti toda su vida, lo marcas para bien o para mal no es un buen trabajo, si haces un buen trabajo, te va a durar toda la vida.

¿Cuántas cirugías de estas se hacen al año?

Ahorita son 50 cirugías anuales, porque creen que es un proceso como cataratas o más ambulatoria; no. Hay procesos quirúrgicos que se realizan desde que el paciente nace y termina a los 18 o 20 años, es un tratamiento complejo y son varios procedimientos quirúrgicos que se realizan.

¿Qué es lo que te motiva a estar ahí?

Las historias, no hay de otra, hay tantas historias que te comparten que es lo que te motiva, a mí me motiva a tener una misma tabla para todos. Creo que las injusticias a todos nos molestan y yo cuando veo que la injusticia es porque el paciente no tiene acceso a un tratamiento de calidad solo es eso, y que como no puede hablar bien, habla gangoso, los dientes están horribles, él ya no puede decir, pues para qué estudio, para qué sigo mi trabajo, para qué me caso, nadie me va a querer, no es muy fuerte escucharlo en un muchachito de 14 años y cuando tú le dices yo te puedo ayudar a que hables bien, que te veas bien, que comas bien y eso cambia su vida para que se incorpore una chamba, para que tenga familia para que busque cosas en la vida, eso es a mí lo que me impactó dar un piso de equidad.

Tu historia ¿Crees que inspira? ¿Qué reacción ves?

Sí, yo lo veo con mis asistentes te ven y te dicen sí se puede, porque yo puedo ser mujer y tener un empleo y tener una dirección, porque, pues alcanzar un puesto directivo y yo ser encargada de la parte quirúrgica de varios hombres y decidir los procesos y de muchos hombres que son los que decidían antes, creo que sí, les veo cara y que sí, me motiva que se puede, se puede se va a mojar porque exitosamente en tu profesión.

¿Cómo hacer para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades?

Hay una discusión muy fuerte con el tema de mujeres en decir que si hay una paridad establecida es decir, que la fuerzas tengas que decir que no sé, un año mujeres un año hombres una y al principio hay mujeres que se molestan por eso porque dicen bueno, aunque no tenga capacidades, ¿Lo vas a elegir? Creo que ahorita sí, la verdad creo que ahorita sí, ocupamos, que que exista una alguna regulación, una ley, lo que sea que diga debe de ser año uno y un año y otro, tan tan, o debe de haber una empresa como lo intentan hacer muchas empresas, tanto número de mujeres, tanto número de hombres, porque el número ahorita sí importa, estamos muy abajo, o sea, ahorita por lo menos obliga a que llegue una, o sea, que una brinque y una llegue a ese puesto buscando que exista legislaciones que permitan que podamos ocupar puestos de esa magnitud.

Las niñas van a crecer con una presidenta, al menos los siguientes 6 años, si pudieras platicar con ellas de tu labor social y de la formación profesional ¿Qué pedirías?

Yp podría decir que las fundaciones deben seguir viviendo, el gobierno no puede con todo, yo creo que debemos seguir existiendo, pero todas organizadas por ciudadanos, eso es todo, debemos seguir existiendo porque resolvemos un problema social, nos tienen que ayudar, capacitándonos, siendo mejores profesionistas

También más oportunidades y piso plano para todos no busco que sea ayudas económicas ni ayudas de yo te mantengo eso no funciona porque ni siquiera funciona en tu casa con un hijo que tú lo mantengas no funciona, funciona que aprendas, que les dices ese piso, entonces yo les pediría que den las mismas oportunidades para todos y tener en Seguridad Social o sea, no nada más es educación que una mujer pueda ir a su escuela sin broncas caminando, que una mujer pueda salir a las 10 de la clase y salir a su casa a tomar el camión y regresar a su casa sana y salva, o sea esos necesitamos, para que las mujeres también se puedan desarrollar, porque es increíble cuántas mueren y cuántos hombres no mueren por la misma razones, no decimos que no mueran también, pero las razones son bien distintas entonces necesitamos ese piso parejo para desarrollarnos que el entorno social esté mucho mejor eso pediría.

¿Marchas?

No, me encantaría, no he ido porque, híjole, creo que mi marcha está ahí, mi marcha es, hoy me tomo un tiempo de un día ajetreado para que alguien más me escuche, mi marcha está todos los días, trato de pensar en esos chiquitos, de decir qué haría, cómo les busco recurso, cómo hacemos que se operen. Todos los días siento que es la marcha para mí. Entonces ese día, qué bueno que van muchas más chicas, pero, pero a mí no me da la vida para ir, pero me encantaría ir, siento que me marches el día a día.