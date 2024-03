Contabilizan 488 incendios en la capital durante 2024

En lo que va del año, el municipio de Querétaro registra alrededor de 488 incendios en lotes baldíos, casas habitación y automóviles. Así lo informó el coordinador municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez, quien exhortó a la población a evitar y reportar quemas intencionales.

De acuerdo con el funcionario local, de enero a marzo se han reportado 380 incendios urbanos de predios, 70 en viviendas y 38 en vehículos. Hasta el momento, no se han registrado incendios forestales.

Explicó que en el caso de los terrenos, las causas más comunes de los incendios han sido por la quema intencional de basura y pastizales; mientras que en las casas habitación han sido por fallas en instalaciones de gas y eléctricas, y en vehículos por fallas eléctricas y mecánicas.

Aunque no detalló cifras, indicó que en los incendios en casas habitación se han registrado personas y animales de compañía lesionados; no obstante, en los casos de predios y vehículos no hay registro de heridos.

Con respecto al mismo periodo del año pasado, los incendios en predios baldíos aumentaron 35%, pues en el primer trimestre del 2023 se registraron 280. En ese sentido, aclaró que el incremento ha obedecido al alza poblacional y a la intensidad cada vez mayor de la sequía.

Como acciones preventivas, llamó a la población a no tirar basura en terrenos baldíos, especialmente plástico y vidrio, pues dichos desechos en combinación con las alturas temperaturas pueden generar incendios.

Además, enfatizó que la quema de desechos es un delito, por lo cual exhortó a la ciudadanía a reportar estas acciones a la línea de emergencias para dar atención oportuna a los reportes y prevenir tragedias.

En Querétaro la intención es que podamos seguir gestionando, concientizando principalmente a la población de que es la realidad, y que podemos generar mucha acciones para poderlo prevenir, acciones en conjunto con el gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación”, dijo.

Cabe señalar que el miércoles pasado, un incendio en un patio de maniobras de la colonia El Garambullo consumió en total 32 unidades de Qrobús que se hallaban fuera de circulación por fallas mecánicas.