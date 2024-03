Entrevista con Silvia Congost

¿Qué es la Autoestima y cuál es su influencia en el día a día?

La autoestima, es sin duda, algo muy importante porque es el valor que nos damos a nosotros mismos, es cuán valioso sentimos que somos en función de cómo nos veamos, cómo nos sintamos. Si sentimos que somos personas merecedoras de tener éxito de que nos pasen cosas buenas, si sentimos que somos dignas de que nos amen. Eso va a hacer que nos enfrentemos a nuestro día a día de una manera muy diferente que aquellas personas que se sienten inseguras, que se sienten imperfectas, defectuosas o no merecedoras. Eso nos va a afectar sin duda a todas las áreas de nuestra vida, la relación de pareja, pero también nos va a afectar a las relaciones laborales, en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestras amistades con la familia. Entonces es muy importante que tengamos una mirada amorosa, compasiva y de reconocimiento hacia quiénes somos y hacia nuestras capacidades y nuestros talentos.

¿Cómo es que una persona que tiene una autoestima baja podría incrementarla o elevar esta esta autoestima, para mejorar estas relaciones en su entorno diario y relacionarse mejor, quizás tener una mayor apertura y romper esas barreras mentales que lo limitan en el día a día.

Claro, exacto. Eso es lo que hay que hacer. Es muy importante que cuando tomemos conciencia de que no tenemos una autoestima suficiente o suficientemente buena nos demos cuenta y seamos conscientes de que se puede siempre hacer algo para mejorarla y que nuestra experiencia de vida mejore.

Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero, una vez hemos tomado conciencia de que no es suficientemente fuerte [nuestra autoestima] es muy importante hacer una revisión para entender de dónde venimos y por qué somos cómo somos, por qué tenemos la autoestima que tenemos. No es que haya un gen de la autoestima que tú ya naces con buena autoestima o con mala autoestima, sí que hay una parte un porcentaje pequeñito que es genético que te predispone a tener una mirada más positiva, más compasiva hacia ti mismo. A ver las cosas positivas con más facilidad, pero la gran parte de esa forma de valorarnos viene por la relación que tenemos en la etapa de la infancia con las personas que más nos influyen, que son nuestros padres.

Es decir, hay que revisar cómo ha sido esa parte de nuestra historia, cómo nos hemos relacionado con los padres, si hemos recibido cariño o no, si nos han reconocido suficiente, o no. Si han estado presentes o hemos estado muy solos, si hemos presenciado malos tratos, violencia, agresiones, soledad en función de todas estas experiencias, nosotros vamos construyendo a una personalidad y nos iremos convirtiendo en quienes somos.

Entonces es muy importante que entendamos de dónde venimos para entender, por qué nos hemos convertido en ese adulto y luego a partir de aquí hay que hacer un trabajo para reconciliarnos con nosotros mismos, para aprender a amarnos de nuevo y luego empezar a cambiar a nivel emocional y a nivel mental también.

Me llamó la atención algo que decías sobre construir esta personalidad. En el mundo actual con las tecnologías que existen, las redes sociales, donde parece que podría llevarse una vida paralela a que llevamos normalmente. Hay personas que se desempeñan de una manera impecable en las redes sociales y pierden estos temores, pero en la vida real son distintos. ¿Cómo se podría explicar esto?

Esto es ciertamente muy importante y es cierto que sucede. Muchas personas que usan esa pantalla como protección, como muro de contención y que se desinhiben a nivel escrito o con determinadas herramientas de las redes, pero sin exponerse en vivo y en directo. Evitan esa parte de tener que mostrarse a sí mismos al 100% tal y como son porque sabemos que en las redes tenemos filtros, podemos editar, podemos usar un montón de herramientas para escondernos detrás.

Pero esto es un arma de doble filo, porque cuanto más usemos las redes para mantenernos protegidos y cuanto menos nos expongamos a la realidad, más miedo iremos teniendo a la hora de mostrar realmente quiénes somos. Eso puede ser que nos vuelva cada vez más inseguros y con más prejuicios a la hora de ser quienes somos ante los demás.

Entonces es importante usar las redes. Las redes tienen una parte positiva, pero hay que vigilar con esa otra. También debemos tener en cuenta que cuando observamos a otras personas no es “oro todo lo que reluce”.

Es decir, muchas veces admiramos, sobre todo los adolescentes, hoy en día admiran a muchas personas por el nivel de vida que demuestran en las redes sociales, porque muestran una relación de pareja perfecta, todo les va bien, todo es fantástico. Luego, quien está observando esto puede sentir que su vida es insignificante al lado de esas personas a las que están observando. Porque es todo tan magnificente, tan magnánime, tan grande, tan lujoso, que se sienten muy poca cosa, pero tienen que entender que todo eso que están viendo probablemente ni siquiera es real, porque cuando conoces esas personas, muchas veces te llevas una decepción.

Entonces tenemos que vigilar con las redes, tanto a la hora de nosotros utilizarlas, para escondernos, como cuando estamos admirando o subiendo ahí arriba en un pedestal a otras personas que te están mostrando lo que quieren y que no tiene por qué ser su verdadera realidad.

¿Cuáles son estos consejos o estos puntos que crees que un padre podría vigilar en el comportamiento de un hijo que actualmente crece con redes sociales, con tendencias, que tiende a imitar algunas modas que hay en redes y en qué puntos deberían tomar ciertas precauciones o cómo vigilarlos sin ser invasivos a esta privacidad?

Bueno, yo creo que hay que hay que dejarles ser quiénes son y experimentar. Lo importante es cuando vemos que cambian radicalmente, que tienen conductas muy distintas, que dejan de ser ellos mismos… cuando vemos un cambio muy radical en su forma de ser o de comportarse, ahí es cuando se debe encender una alarma y debemos tratar de indagar, qué es lo que está ocurriendo. Pero, yo creo que la mejor herramienta para los padres es intentar fomentar la comunicación y crear espacios de reflexión con los hijos, espacios en los que les hagan preguntas, que fomenten el diálogo, que hablen para que para que el hijo o la hija encuentres espacio en el que no le están juzgando y que puede exponer, que puede comentar que puede hablar, que se sienta que es escuchado y en lo que tiene que decir es importante. Ahí es cuando ese adolescente se irá abriendo cada vez más, incluso sabiendo que los adolescentes tienden a ir más con las amistades y que se encierran bastante ante los padres.

Pero cuanto más fomentamos esos espacios de diálogo y reflexión de comunicación, sin juicios, mucho mejor para que para que ellos puedan exponer también sus miedos, sus incertidumbres o todo aquello que les cree malestar o que no sepan, cómo gestionar. Es muy importante eso y, sobre todo, sin que haya juicio podemos darles nuestra opinión, podemos tratar de darles o enseñarles, cuál es el camino que creemos que deben tomar, pero también dándoles margen a ellos.

¿Cómo buscar un equilibrio quizás entre estos dos mundos? En algún momento me llamó la atención una frase de un profesor de la universidad cuando hablaba de que cada vez la sociedad, se aleja más. Que el individuo es cada vez más individualista y concluía estábamos cayendo en una soledad, tecnológicamente acompañada

Sí, sí que es cierto que dicen muchas, muchos expertos que tendemos hacia esa hacia esa nueva realidad, pero también es cierto y por eso es importante esta pregunta, que me haces, es cierto que no dejamos de ser seres sociales y que necesitamos esa conexión, que si bien podemos obtenerla a través de la pantalla, así lo vivimos en la época que experimentamos todos del confinamiento y la pandemia, pero aún así es muy importante para nosotros el contacto físico, el compartir momentos en vivo y en directo con personas con las que sintamos conexión, personas que con las que nos entendamos de verdad, con las que conectemos y para las que sintamos que somos importantes.

Entonces, evidentemente el tema de las redes nos ayuda a estar mucho más conectados de lo que estábamos sin ellas, nos ayuda también a conectar con personas que de otro modo, por distancia física, no podríamos conectar y eso es algo que les tenemos que agradecer.

Pero debemos siempre guardar momentos en nuestra agenda y no debemos dejar de lado la parte de los encuentros presenciales y cuándo alguien se da cuenta de que hace mucho tiempo que no está quedando con amigos, que no está quedando en ninguna cena, no está proponiendo nada en vivo y en directo, pues tendría que dar ese paso de hacerlo.

No podemos dejar esa parte, porque perderemos al final nuestra esencia y nuestra vida también irá decayendo. Es muy necesaria esa presencia en nuestras relaciones.

Querétaro tiene una problemática muy puntual, es de las entidades con mayor tasa de suicidios. En este sentido, ¿Qué podrían hacer las autoridades como parte de una política pública para mejorar esta parte emocional de las personas? que muchas veces se ve afectada por distintos factores como: no conseguir pareja o romper con ella, no conseguir empleo, vivienda, todas las cuestiones que podrían generar problemas

Pues yo creo que una gran cantidad de problemas que tenemos hoy en día se solucionarían o se disminuirían muchísimo si se fomentará más el potenciar la autoestima de la sociedad en general de las personas a nivel individual, con expertos con conferencias, con actos, con eventos.

La educación y la información sobre estos temas el que nos ayuden a pensar a reflexionar a fortalecernos, el darnos herramientas, todo eso es lo que nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos.

Al final quien toma una decisión de ese tipo muchas veces es por tener una mala relación contigo mismo y por sentir que su vida no tiene sentido o que no tiene a qué agarrarse, pero eso con una buena educación emocional (en muchos casos) podría reducirse el número de experiencias de ese tipo que se vive en el número de suicidios o de personas que acaban con enfermedades mentales. Entonces creo que hay que poner mucho más hay que hacer mucho más hincapié en fomentar esa parte educativa. De hecho, yo por ejemplo ahora que voy a estar en Querétaro en el próximo mes con el evento Objetivo Amarte, lo que pretendo es eso: enseñar y ayudar a tomar conciencia de la importancia de nuestra autoestima y que entendamos de qué manera esa autoestima se crea y luego una vez tenemos la autoestima que tenemos cómo nos afecta a la hora de sentir que somos capaces de sobrellevar un cambio inesperado de la vida, una pérdida que no deseamos y cómo reconstruirnos otra vez porque siempre podemos decidir en quién queremos convertirnos después de cada experiencia que vivimos.

Eso creo que es muy importante enseñar a hacerlo y fomentar esas reflexiones a la población en general, pero eso creo que hace falta en Querétaro y en todo el mundo, es algo que está generalizado.

Existe un tabú con la parte psicológica, con aquellas personas que llevan alguna terapia, muchas veces tienen un estigma social, como personas que están mal de la cabeza o cuestiones de este tipo, entonces ¿Cómo romper este tabú y normalizar aquellas terapias para las personas que requieren en algún momento ayuda?

Claro, que esto que vaya cambiando. Yo creo que ya va cambiando un poco respecto, a cómo era hace unos años, pero es cierto que falta aún mucho trabajo.

Yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, el que se hable cada vez más de ello y que muchas personas, eso sí a través de redes sociales, personas que son referentes y personas de mucho éxito con muchos seguidores cuando comparten a través de algún medio, pues yo he ido a un psicólogo, a mí la terapia psicológica me ha ido muy bien, me ayudó a superar esta situación o otra… que esas personas que tienen tanto alcance y tanto impacto lo compartan como algo natural es algo que ayuda muchísimo. No sé si en México está ocurriendo, aquí en España sí que cantantes actores, actrices lo comparten y lo comentan con naturalidad en las entrevistas y eso está haciendo un gran bien porque ayuda a que se hable de esto y dices.

“Si esa persona a la que yo admiro ha ido a un psicólogo y esa persona no está loca, está bien y explica que le ha ido muy bien a sobrellevar los cambios de su vida etcétera”, pues igual no está tan mal, hacer eso. Si yo quiero ser como esa persona, igual yo también voy a pedir ayuda. Entonces cuánto más eduque en ese sentido y se hable de esto de la importancia de pedir ayuda, de la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra para entender que a un psicólogo no va nadie que esté loco. Un psicólogo no ayuda a una persona que tenga una enfermedad mental, sino que ayuda a alguien con problemas emocionales y los problemas emocionales los tenemos todos, sin excepción en algún momento en nuestra vida, entonces son herramientas para aprender a gestionar nuestro día a día y esto por supuesto le va bien a todo el mundo y en definitiva, te diría que cuanto más se hable de este tema y cuanto más personas hablen de ello y lo muestren sin ningún tipo de vergüenza, pues más se va a normalizar y más accederemos a ellos sin sentir vergüenza o sentirnos mal.