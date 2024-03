Piden destituir a titular de Usebeq por casos de abuso en primaria

Un grupo de padres de familia de la primaria Vicente Riva Palacio en el Centro Histórico se manifestó en Plaza de Armas para exigir la destitución de la coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq), Irene Quintanar, por supuesta negligencia en el tratamiento de al menos tres casos de presunto abuso sexual cometidos hacia estudiantes.

Los manifestantes acusaron a la titular de Usebeq de haber incumplido con un acuerdo de reparación de daños a los menores pues, según la madre de uno de los afectados, la coordinadora ofreció dar recursos económicos para pagar escuelas particulares y tratamiento psicológico a las presuntas víctimas, para lo cual pidió que fueran dadas de baja de la institución e inscritas de forma provisional en la Escuela Normal Superior de Querétaro.

Sin embargo, señalaron los inconformes, una vez que los menores fueron dados de baja y cambiados de plantel, la funcionaria se deslindó de las negociaciones.

En ese sentido, el representante legal de los afectados, Óscar Juárez González, aseguró que las conversaciones con Irene Quintanar sobre el acuerdo fueron grabadas en audio, por lo cual advirtió que se buscará proceder de forma judicial en contra de la coordinadora.

“Es una estafadora, una mentirosa, ella cree que puede silenciar esto, las cosas no son así. Y no por el hecho de que se cambie a otra escuela significa que las cosas se van a calmar, no es así, aunque esté en otra escuela, las cosas van a seguir, y desde ahorita lo digo, exijo la destitución de la coordinadora de Usebeq”, dijo.

El abogado acusó además de opacidad tanto a Usebeq como a su Órgano Interno de Control con respecto a las sanciones aplicadas a la directora de la primaria, pues afirmó que la dependencia ha negado acceso a expedientes para conocer si la directora tendrá prohibido volver a trabajar en la educación pública en el estado o solamente fue despedida.

Advirtieron que, de no recibir respuesta satisfactoria a sus demandas, buscarán hacer mediático el caso a nivel federal.