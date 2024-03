CEA anuncia que en 13 municipios hará tandeo de Agua; piden no desperdiciar este Sábado de Gloria

Hasta en 13 municipios de Querétaro, de la zona serrana y el semidesierto, se tiene considerado el tandeo de agua, detalló el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

Aunque se trata de una medida derivada de la temporada de estiaje, descartó que se tenga considerada su aplicación para la zona metropolitana; no obstante, precisó que no es una medida nueva ya que se ha aplicado en otros años y no afecta a la totalidad de los municipios sino a algunas comunidades de ellos.

“Son varios, de los 18 se tandea entre 12 o 13 municipios, hay ciertas comunidades y no en todos los municipios, pero en la zona metropolitana seguimos sin tandear y tenemos el suficiente abasto de agua y esperamos mantenernos así el resto del estiaje”.

Detalló que esto se considera al identificar zonas en las que hay sequía de manantiales, sin embargo, también se plantea un apoyo emergente de pipas para garantizar el derecho humano al agua.

En el caso de la zona metropolitana, compartió que el abasto se mantiene de manera normal, con el sistema Acueducto II y los pozos subterráneos, y aunque hay emergencia hídrica por la falta de lluvia, sostuvo que se va a garantizar que la ciudadanía cuente con el vital líquido, como se tiene regularmente.

“Si hay una sequía excepcional y una crisis emergente, pero a la ciudadanía nosotros le vamos a garantizar que siga teniendo el abasto de agua (...) en abril esperamos algunas lluvias, mayo más, y este año se espera una temporada de lluvias más parecido a lo normal”, dijo.

Durante esta temporada, el consumo general incrementa hasta el 6%, ya que se estima que hay un consumo promedio de 160 litros por habitante al día, por lo que la cantidad de disponibilidad de agua baja en 5%.

En este mismo sentido, emitió un llamado para el cuidado del agua en este sábado de Gloria, y dejar este tipo de tradiciones en lo obsoleto ya que tampoco son actividades reconocidas por las autoridades religiosas.