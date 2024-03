TEPJF baja candidatura de Santiago Nieto

La Sala Regional de Toluca avaló la impugnación impuesta por el partido acción nacional en contra de la candidatura al Senado de Santiago Nieto Castillo por dos votos a uno.

Los magistrados determinaron que el aspirante de morena no cumplió con el requisito de demostrar ser ciudadano del estado de Querétaro con una antigüedad mínima de seis meses previo al registro ante el Instituto nacional electoral.

Ante esta resolución, Santiago Nieto adelantó que impugnarán el fallo ante la sala superior y existe confianza en que se revierta esta situación, puesto que existen antecedentes como el de Amalia García en Zacatecas, el caso de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo y del mismo Cuauhtémoc blanco.

Tengo que reconocer al magistrado presidente Alejandro Avante por la forma en la que presentó los argumentos. Son tan débiles los argumentos del otro lado que es la magistrada Marcela dijo que votaba de manera concurrente porque no estaba de acuerdo con los argumentos emitidos en la resolución.

Soy un convencido de mi origen y de que es una sentencia con muchas limitaciones, que no tome en cuenta la constitución de Querétaro, que no tome en cuenta tampoco la ley orgánica municipal donde habla que las personas pueden salir por cuestiones de estudio o laborales sin perder la residencia, y lo más importante es que no toma en cuenta los criterios de la sala superior