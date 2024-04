Morena no aprendió de los procesos de 2018 y 2021, no por tener el mejor partido se garantiza a los mejores representantes: Paloma Arce

Morena no aprendió de los procesos electorales de 2018 y 2021, ya que solo se está confiando en la marca, y no por tener el mejor partido se tienen a los mejores representantes, expresó Paloma Arce Islas, al hablar sobre los motivos de su renuncia a la militancia.

Aseveró que, aunque se tenía un escenario idóneo para posicionar a Morena como la primera fuerza política, no se realizó el trabajo de unidad, ni de posicionamiento de los perfiles, y contrario a ello se optó por traer personas externas al movimiento.

“Morena está trabajando para que gane el PAN con estos procesos tardíos (...) pareciera que creen que puedan poner a cualquier persona y entonces la marca va a arrastrar, lo vivimos en el 18 y en el 21, y no se ha aprendido de eso”, refirió.

Tras más de 8 años de militancia, informó que, desde este lunes, presentó su renuncia al partido, al considerar que existe simulación y fraude en el proceso interno de selección de candidaturas, y que en el caso particular de la del municipio de Querétaro se busca imponer a representantes del PRI y del PAN y no perfiles de Morena.

“Hasta el día de hoy, Morena sigue paralizado en un proceso tardío y desaseado para designar candidata (o) a la presidencia municipal de Querétaro; y entrampado en imponer a un representante de nuestros adversarios, del PRIAN. En Querétaro, Morena pretende entregar su confianza a Arturo Maximiliano (PAN) o a Chema Tapia (PRI), ambos, beneficiarios de lo que siempre ha combatido nuestro presidente: el régimen de los privilegios neoliberales”.

Destacó que estos errores son de representantes de la dirigencia nacional, por lo que también cuestionó la falta de liderazgo e intervención de la dirigencia estatal, ya que dijo no se trata de una candidatura y ganar por ganar, sino de dar un lugar a la gente que ha trabajado por el partido y el proyecto.

Ante lo que consideró como simulación política en materia de paridad de género, remarcó que se abandonó la oportunidad de triunfar en Querétaro a través de las mujeres trabajadoras y con trayectoria probada.

“La imposición en trámite, atenta contra los miles de mujeres que hemos construido este movimiento y es un mensaje de una decisión injusta, alejada de la paridad y francamente discriminatoria: para Querétaro, “no es tiempo de las mujeres”, externó.

No obstante, señaló que esta renuncia es a la militancia más no del proyecto de nación, por lo que dijo continuará con el trabajo político con el objetivo de transformar a Querétaro, por una genuina vía democrática, aunque no precisó si estará integrándose en algún nuevo proyecto político.