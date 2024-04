Fallas en SAT afectan a 8 de cada 10 contadores

El Colegio de Contadores Públicos de Querétaro señaló que al menos el 80% de los contadores agremiados han reportado fallas en la plataforma del SAT para presentar la declaración anual de sus clientes, por lo cual lanzó un llamado a la federación a que resuelva los problemas técnicos lo antes posible.

Carlos Mario Mejía Cruz, presidente de la comisión fiscal del colegio, reclamó que en la primera quincena de abril se han presentado fallos constantes para ingresar declaraciones de personas físicas al portal, y que en el último día de marzo, cuando era el periodo para personas morales, durante casi todo el día fue imposible acceder al portal.

“Es importante que les mencionemos que esta problemática no puede continuar, porque el contribuyente se ve afectado en su espera, y entonces también el contribuyente se defiende, y si el contribuyente se defiende, saturamos las instancias gubernamentales porque estamos todo el tiempo en pleito. Hacemos ese llamado para que reflexionen las autoridades, tomen en cuenta que lo único que hacemos es presentar información”, dijo.

Mejía Cruz indicó que las fallas ya han derivado en algunos casos de sanción para los contribuyentes, las cuales han sido de alrededor de mil 700 pesos para personas físicas y 18 mil para personas morales.

En ese sentido, reprochó que las respuestas del SAT han sido para deslindarse de responsabilidades, pues además de que la instancia ha negado que la plataforma presente defectos constantes, los ha justificado al señalar que son consecuencia de la saturación del servidor de internet. Por ello, lanzó un exhorto a que se le dé mantenimiento a la página antes de que venza el plazo para personas físicas.

“Independientemente de eso, no puede fallar un portal donde presentamos información constantemente, porque no solamente fue el primero de abril, el 15 también tuvo fallas y ha habido fallas en otros aspectos, gente que se queja o nos habla de que no pueden facturar, no pueden bajar una constancia, emitir un reporte, son de manera constante las fallas en el portal, por eso instamos a la autoridad a que nos escuche, qué podemos hacer en conjunto para que funcione”, finalizó.