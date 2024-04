UCIQ registra 6 accidentes de ciclistas ocasionados por el transporte público

La Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ) tiene registrados 6 accidentes de ciclistas en los que está involucrado el transporte público, en 2 de los cuales han fallecido las personas, informó el vocero de la unión Andrei Montero.

En lo que va de este 2024 son dos hechos de tránsito los registrados, uno de ellos fue dado a conocer este lunes en donde una unidad arrolló a un ciclista en la avenida Revolución, y otro hecho se registró en avenida Hidalgo y Ezequiel Montes, en fechas pasadas, aunque en ambos casos el saldo fue de daños materiales y lesiones.

En 2023 se presentó un incidente en Constituyentes y Ezequiel Montes, en 2022 fue un incidente en Constituyentes y Pasteur, ambos solo dejaron lesiones; sin embargo, en los incidentes de 2021 en Zaragoza y Colón y en 2017, en Zaragoza y Ocampo, fallecieron las personas ciclistas.

Por este motivo, se llamó a la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) a realizar ejercicios de capacitación a personas operadoras, pero que se permita a la unión ser testigo de estas, ya que remarcó no se quiere un accidente ni una muerte más.

“Estamos exigiendo que de verdad se les capacite a las y los operadores sobre el tema de peatones y ciclistas, porque son los más vulnerables y ya no queremos accidentes lamentables como el que ayer vivimos. No queremos ni un accidente más ni una muerte más. Estaremos enviando un escrito a Gerardo Cuanalo para poder exigir esa capacitación y que se nos invite para ver cómo se les da la capacitación porque no somos testigos de ello”.

Aunque en todos estos hechos responde la aseguradora, exigió a la agencia verificar que se cumpla con la atención médica para quienes son víctimas de estos hechos, así como en la reparación de los daños.

En el incidente reciente, en donde se tiene el vídeo del hecho, se observa que la unidad cometió dos infracciones, el no haber disminuido la velocidad ya que en esta vialidad la máxima es de 40 milímetros por hora, además de que cuando se rebasa a una persona ciclista se debe garantizar hacerlo con un margen de distancia de un metro y medio.

Aunque se emitió un comunicado, pidió que la agencia de claridad del tipo de sanciones que se impondrá a la persona operadora de la unidad que ocasionó este hecho.