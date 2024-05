Querétaro somos todos, el eje del proyecto de Arturo Maximiliano

El candidato de Morena, PT y Verde a la diputación local por el distrito III, Arturo Maximiliano García Pérez tiene en su eslogan “Querétaro somos todos”, su eje toral de sus propuestas, por lo que, en conversación con el director editorial de Publimetro, Braulio Hernández, el aspirante aseguró que los temas más importantes son la movilidad, la seguridad, el transporte y combatir la corrupción.

Querétaro somos todos ¿De dónde nace este eslogan?

Arturo Maximiliano (Max):Nos gustó mucho la frase al equipo y a tu servidor, porque lo que vemos es que precisamente hay una serie de distingos en un momento donde la sociedad está polarizada, donde hay muchos enfrentamientos, incluso desafortunadamente del estrato socioeconómico. (Entonces) Aquí es donde vivimos, los que nacimos aquí, los que llegaron de fuera que para mí son tan queretanos como nosotros, entonces Querétaro somos todos, es una lógica de inclusión, de solidaridad, de concientización de que los problemas de unos son problemas de todos y que tenemos que precisamente en esta etapa de Querétaro de salir adelante entendiendo esa lógica de que Querétaro somos todos.

Faltan como 12 días para culminar las campañas, ¿qué has sentido en estos casi 40 días de calle?, ¿Cómo te ha recibido la gente?

Max: La verdad nos reciben muy bien, estoy muy contento, muy agradecido. Hay un grupo de personas que me encuentro y que yo las había tratado desde diversas circunstancias, laborales, en mi práctica privada como notario y abogado, por mi programa de pesos y centavos en la radio y la televisión, gente que por la cuestión política y de otras etapas, entonces me siento muy cómodo encontrándome con gente muy conocida, pero también debo reconocer que parte de este recibimiento tiene que ver también con un sector de la población que se ha morenizado mucho, hoy son seguidores importantes del proyecto de Morena y de lo que se le conoce como la denominada Cuarta Transformación y por supuesto, el trabajo del presidente, me lo dice la gente, yo no estoy echando el piropo convenenciero, a mí me lo dice la gente. A veces todo mundo cree que porque son beneficiarios de los programas sociales, es una razón por la que tienen un vínculo con el presidente y fíjate que no, son muchos temas, la forma de ser, la forma de conducirse, es muy didáctico en muchas cosas

¿Qué es lo que más te encuentras en el distrito que les duele?

Max: Te puedo decir que el distrito está en una zona muy abandonada, en su gran mayoría salvo la zona que nos corresponde de Jurica, un pequeño pedazo de la zona de Juriquilla, la verdad es que hay grandes carencias. La seguridad o la inseguridad que reina en la gran mayoría de las colonias es algo que todos los días nos solicitan que eso cambie, que las patrullas vayan, que haya rondines, que no estén las personas que delinquen, que un día las detengan y al otro día ya estén circulando, entonces la seguridad es una situación muy preocupante en el distrito, el agua, la carencia y la falta de infraestructura, de los macromedidores, que ojo, no se ha arreglado el tema.

¿Está la propuesta en la Legislatura?

Max: Está la ley que se aprobó y que estaba controvertida en el Poder Judicial, pero nada más es aclarar, lo que dice la ley es de aquí para adelante, pero los que están ahorita siguen teniendo el problemón, es decir, se establece la prohibición de aquí para adelante, pero el problema está vigente porque lo viven a diario muchísimas familias.

Como diputado, ¿cómo puedes abonar en temas como movilidad o seguridad?

Max: Para empezar hay que armonizar la ley local con la ley general que se aprobó en 2023 y hace de la movilidad un derecho constitucional. En el tema de seguridad estoy claro que hay un marco jurídico que hay que revisar y reformar. Algo no está funcionando bien, entiendo que se ha hecho un esfuerzo importante, que ha habido académicos prácticos involucrados en este esquema del sistema penal acusatorio, pero siempre hay alguna tuerca que ajustar cuando una política pública se implementa y luego tienes que llegar a una etapa de evaluación y me parece que en la evaluación tenemos que ver qué se necesita modificar legislativamente para que esto que la gente identifica de manera cotidiana de que los que delinquen están libres y las familias están encerradas en su casa porque no pueden seguir disfrutando sus parques, sus calles, sus comercios, porque hay este riesgo de que los asalten o que desafortunadamente o muchas veces también el riesgo lo corren al interior de su casa con el robo en casa-habitación. (...) El transporte público es otro de los talones de Aquiles de esta ciudad, donde también hay una demanda importante y desafortunadamente otro tema importante es la corrupción. La corrupción en una parte que también perjudica al pequeño comerciante, al ciudadano porque le están pidiendo sus moches para una cantidad de trámites o vistos buenos que no deberían dar pie a esa situación.

Todos estos problemas a la gente de esa zona los hace pensar en el norte de la ciudad. Mucha gente cree que ahí puede haber un bastión morenista ¿Lo ves así?

Sin duda hay un bastión morenista, insistiría porque hay una identificación con las políticas de Morena, con un personaje que el líder moral del partido, que es el presidente y porque hay molestia y hartazgo. Es mucho tiempo y nada más no nos voltean a ver, no aplican nuestros impuestos porque esto no es una dádiva, no es un acto de cortesía o generosidad. Es una retribución o una redistribución de lo que se aporta de impuestos del predial y algunos otros que llegan a las arcas de los diferentes órdenes de gobierno y que la gente los quiere ver de regreso.

¿Qué te dicen tus números? ¿Cómo vas?

Es difícil pensar en el tema de las encuestas, algo no está funcionando en las encuestas. Hay encuestadoras que han mostrado muy poca ética profesional, es un hecho, se han vuelto parte de la campaña y parte de la estrategia y eso es muy lamentable, pero yo lo que veo es que mi encuesta es el semáforo, la calle.

Tu 5 de 5, ¿Lo podrías presentar sin ningún problema?

Si, la verdad es que es un tema en particular que me preocupa. Llevo ya fuera de la función pública casi 15 años, entonces la verdad no es un tema que me preocupe. Yo estaba más preocupado por el 3 de 3 y que luego se convirtió en un 8 de 8 que es el que tiene que ver con la violencia de género y preocupado, me refiero a la generalidad de que todos lo presenten, que tiene que ver con tus obligaciones con menores, como deudor alimentario, con que no has ejercido violencia de género en todas sus modalidades, en lo personal es más importante.