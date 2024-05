Morena se deslinda de marcha de este viernes

Aunque en redes sociales se difundió una presunta convocatoria de bases de Morena para salir a marchar este viernes, la dirigencia estatal se deslindó de este tipo de movilización.

Rufina Benítez Estrada, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, señaló que es una actividad que se desconoce su origen, ya que reiteró no es ni de la dirigencia ni de las bases.

“El partido se deslinda totalmente de esa convocatoria, son perfiles que no son oficiales y no sabemos a quién pertenecen, pero no es una convocatoria que esté haciendo Morena ni gente de la base reconocida”, explicó.

En este sentido, pidió a la ciudadanía solo atender la información a través de las redes sociales oficiales Morena Qro oficial en Facebook y TikTok, en Instagram morenaqro_ofic y @MorenaQro_ofic en la red social X.

Explicó que esta acción se atribuye a la serie de páginas falsas que han surgido por “la desesperación” de los partidos que dijo “que ya se van”, sin embargo, resaltó que la única convocatoria es acudir el 2 de junio a las urnas.