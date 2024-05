Destaca Agustín Dorantes logros del PAN en Querétaro

Agustín Dorantes presume los logros de Acción Nacional en su campaña rumbo al Senado de la República. Sin embargo, no se dice confiado e invita a los votantes a elegir el rumbo de Querétaro en las elecciones del 2 de junio.

¿Cómo sientes la campaña luego de más de 80 días de calle?

Mucha alegría, mucho entusiasmo, la gente te empuja a hacer una campaña exitosa. También siento miedo a la incertidumbre, miedo a que llegue a Querétaro la inseguridad, un miedo a que llegue la falta de oportunidades y los malos gobiernos.

Hay gente que se nos acercaba y prácticamente con lágrimas en los ojos nos decían: “no pueden permitir que destruyan las instituciones”, y ahí veo yo un sentimiento de urgencia por hacer algo.

¿En algunas zonas en específico?

Dependiendo de la zona es el tipo de sentimiento, por ejemplo en las zonas más marginadas, lo que piden es que se avance más rápido, que se les lleven servicios hasta la puerta de su casa y que tengan la misma calidad de vida que se tiene en el centro.

Si comparas Querétaro te puedes dar cuenta que avanzamos mucho en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, somos de los estados que más han avanzado. Cuando empezó a medir el Coneval, teníamos 35% de personas viviendo en pobreza y hoy tememos 20, teníamos 5.5% en pobreza extrema y hoy tenemos un 1.7%. Ha habido una reducción sistemática de la pobreza, solo hemos tenido dos picos, después de la crisis del 2008 y 2020, pero quitando esos picos, donde hubo una inestabilidad económica, Querétaro ha dado más oportunidades.

Si te metes al Índice de Complejidad, 269 estados de distintos países fueron rebasados por Querétaro con un mayor desarrollo económico, que repercute en mayores oportunidades y mejor calidad de vida, en Querétaro se han hecho las cosas bien y tenemos que seguir avanzando y lograr que las oportunidades lleguen a todos los rincones del estado sin excepción, por eso se requiere un trabajo permanente, constante y sobre todo con hechos y no con dichos.

Prometer es muy fácil, y hay castillos de arena, falsas promesas, pero cuando vemos otros estados de la república, con gobiernos de otros partidos y los resultados que han entregado, nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mucho mejor y tenemos que avanzar más rápido y tenemos que ser sensibles al dolor, a las necesidades humanas y poder llevar las mejores oportunidades a todos los rincones del estado.

Este diagnóstico lo hiciste por el tiempo que trabajaste temas de desarrollo social, en la Cámara de Diputados ¿cambió algo el diagnóstico que tú tenías ahora que estás en campaña?

Digamos que haces un diagnóstico más profundo, por ejemplo, todos saben el problema que tenemos en la Sierra Gorda de Querétaro, donde hay muchos chavos que deciden irse a trabajar a Estados Unidos, pero trabajando con ellos encuentras alternativas de solución, como las becas de estancias estudiantiles para darles oportunidades de estudio y de trabajo a los jóvenes, o por ejemplo, hay un problema de abastecimiento del agua en la zonas más alejadas de San Joaquín, Tolimán, Peñamiller, entonces te das cuenta que las sequías, que pudieran ser más recurrentes por el cambio climático, lo que tenemos que hacer buscar alternativas de distribución de agua, hoy está haciendo la distribución en el Gobierno del estado a través de pipas junto con gobiernos municipales, pero deberíamos de estar ya con infraestructura para la distribución de agua en tiempos de sequía.

También reconocemos lo que se está haciendo, a cualquier parque industrial al que vayas, te puedes dar cuenta que el mayor obstáculo para la atracción de inversión, oportunidades para nuestros hijos de trabajo y calidad de vida, es el suministro de energía eléctrica Y te das cuenta como el gobierno lo quiere resolver con las estaciones de energía eléctrica.

En el tema del agua, no hay un estado que vaya a hacer lo que va a hacer Querétaro, dicho por el propio presidente de la República, que es captar agua residual, para tratar el agua, combinar el agua con agua pluvial, potabilizar el agua, mineralizarla y reinyectarla. Solo lo hacen los países de primer mundo que son amigables con el medio ambiente, como lo hace Querétaro.

¿Qué ha tocado ganar y te ha tocado perder campañas. En esta última parte, qué hay que hacer para la gente que te acompaña?

Comparar con hechos, con evidencias, cómo se vive en Querétaro, que sí se ha hecho en Querétaro y qué no se ha hecho en otros estados gobernados por otros partidos políticos, caminando en las calles siempre te vas a encontrar a una persona de Veracruz, de Tamaulipas, de Ciudad de México, de Michoacán, de todos lados, y todos te dicen que se vienen a Querétaro por tres cosas: seguridad, oportunidades de estudio y oportunidades de empleo o negocio, lo que quiere decir que en Querétaro se vive mejor que en la mayor parte de los estados de la República. Tenemos que garantizar que se siga viviendo mejor.

Obviamente, este éxito tiene retos, necesitamos un crecimiento seguro y necesitamos un crecimiento sustentable.

¿El PRI, el PAN y el PRD están unidos?

Por supuesto, hay candidaturas donde vamos cada uno en un solo proyecto, pero hemos tenido la madurez de hacer alianza y democracia, principalmente en elecciones federales, ahí vamos siempre juntos porque no podemos permitir que no haya 130 nombramientos de órganos constitucionales autónomos. Están detenidos, simplemente porque el grupo mayoritario no quiere sacarlos, también está en riesgo las instituciones y las elecciones del país, porque hoy tenemos varios funcionarios electorales, magistrados superiores, magistrados en tribunales que no han sido nombrados.

¿Cómo está la campaña de Xóchitl en Querétaro?

Fuerte y vamos a ganar, va a ganar Xóchitl en Querétaro.

Esta versión que traen en Morena, que puede tener espacios o comunidades, o municipios que pueden ser bastiones de ellos.

Esto lo vienen diciendo desde el 2018, se encontraron con algunos triunfos, en 2018, el momento más alto de la elección de Morena con el presidente López Obrador, ganaron tres distritos de 15, es decir ganaron, pero no tantos, ganaron un municipio de 18, Ezequiel Montes, con una pequeña población del estado, tres años después por malos gobiernos y por incompetencia perdieron el municipio, los tres diputados no regresaron y perdieron sus reelecciones, eso habla de que no regresaron, que no estuvieron atentos a las necesidades del ciudadano, en el 2021 ganaron muy poco, prácticamente no ganaron nada, y hoy en el 2024, hay que esperar.

Que dicen tus números.

Los números dicen qué vamos a ganar contundentemente, pero se llama trigo hasta que está en el costal. No hay que suponer que la fotografía de hoy vaya a ser la misma el día de la elección, hay que respetar la decisión del ciudadano ahí nos dará el mandato de qué representante quiere en el Senado de la República, a mí lo que me toca plantearles el clima de la elección, que quieren, que México se parezca a Querétaro o que Querétaro se parezca a los estados gobernados por morena.

A la gente, sobre todos los chavos que tienen cierta apatía por salir a votar, ¿qué les dices?

Dicen que grandes poderes implican grandes responsabilidades, que tienen el poder de decidir el rumbo de la elección y los que van a beneficiarse mayormente o a quienes van a afectar las decisiones que se tomen van a ser a ellos. Siempre he dicho que la vida es como si fuéramos un barquito en altamar, puedes tener el mejor capitán, puedes tener el mejor barco, pero si la marea es más potente que tu barco y que tu capitán, no hay nada que puedas hacer para evitarla.

Muchas de estas condiciones ajenas a los jóvenes las ponen los gobiernos. Entonces necesitas tomar una decisión responsable de qué rumbo quieren darle y qué futuro quieren dar a Querétaro.

Yo veo cinco grandes retos; la seguridad, la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando; salud, desmantelaron el Seguro Popular y hoy la gente te dice en las comunidades, desmantelaron el sistema nacional de vacunación, hoy no te piden cartilla de vacunación para que tus hijos vayan al preescolar; están poniendo en riesgo la salud; educación, retrocedimos 20 años en matemáticas, no hay mejor herramienta que los niños puedan desarrollar sus capacidades en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo; en materia de energía eléctrica, no dejan competir a los privados ni invierten lo que se necesita y hoy tenemos un servicio deficiente y contaminante; y en materia de agua, dicen una cosa y hacen otra, llevan cinco años con una ley general de aguas, que es la que garantiza el derecho constitucional al agua no han reglamentado el artículo donde se reconoce el acceso al agua.