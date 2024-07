Reportan incremento de inseguridad en parada de UAQ Aeropuerto

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) han reportado un incremento en la percepción de inseguridad en las estaciones de autobús afuera del campus Aeropuerto, debido a la incidencia de asaltos, e incluso intentos de secuestro en la zona.

Un estudiante de la carrera de veterinaria, quien pidió permanecer en el anonimato, señaló que, si bien no ha sido víctima de algún ilícito, son constantes los reportes de alumnos sobre sujetos que aguardan al final del puente peatonal cercano al plantel, ubicado sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra, para buscar despojar a los transeúntes de sus pertenencias.

El estudiante mencionó que fue a mediados del semestre pasado cuando comenzaron a incrementarse los reportes de robo; esto, luego de que la presencia de elementos policiales disminuyera en el área.

“Ya van varias veces que comentan que han asaltado personas, también hace poquito estuve con una compañera de uno de los laboratorio de la unidad en la que estoy y también comentó que a un conocido suyo le había pasado. (...) Han dicho que han estado haciéndolo constantemente”, dijo.

El alumno de la UAQ indicó que la baja frecuencia del transporte público es uno de los principales temores entre el alumnado. En ese sentido, comentó que ante la inseguridad percibida bajo el puente peatonal, ha optado por dejar de utilizar el transporte público en la zona para utilizar únicamente la ruta de Qrobús dentro del plantel.

“Recién nos habían comentado que había pasado, estuve por ahí esperando el camión justo del otro lado, estuve parado un buen rato, tardó un buen, creo que estuve ahí como 25 minutos. (...) Hubo un par de días en los que sí se veía actividad policial, pero ya después no he visto patrullas y tampoco me he salido, ya que supe eso he agarrado camiones y ya no me he salido a tomar camiones afuera”, sostuvo.

Cabe señalar que no es la primera vez en la que se reportan asaltos en dicho puente peatonal. Apenas a principios de marzo pasado, el colectivo Pedaleanda denunció el asalto a un ciclista, quien sufrió el robo de su bicicleta mientras cruzaba el puente.

Pese a que la comunidad estudiantil y la coordinadora en general ha hecho llamados para atender la inseguridad en el puente, los incidentes han persistido, lo que ha derivado en desconfianza para utilizarlo.