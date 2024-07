AMEQ pide evitar usar plataformas no reguladas, en Querétaro solo UBER y DIDI están reguladas

En Querétaro, solo las aplicaciones del servicio de taxi Uber y Didi están reguladas y cuentan con el permiso de la Agencia de Movilidad del estado (AMEQ), destacó el director Gerardo Cuanalo Santos, luego de que una usuaria denunció un presunto intento de privación de la libertad por parte de un operador de Indrive.

La joven, a través de sus redes sociales, narró que solicitó el servicio rumbo a su trabajo, y que durante el trayecto tuvo actitudes extrañas, sin embargo, al momento de pedir la bajada en su destino el conductor aceleró, y debido a que varios vehículos le cerraron el paso pudo descender de la unidad, pero al rechazar la versión de la joven los conductores que le auxiliaron lo dejaron marchar.

Por este hecho, Cuanalo Santos, reiteró el llamado a priorizar el uso de las plataformas reguladas, esto al puntualizar que es por un tema de seguridad y comodidad, ya que en el caso del resto de plataformas no se cuenta ni con la información de los conductores o vehículos.

“La plataforma no está registrada, y lo peligroso de esto es que no tiene una oficina de atención a los usuarios, no tiene oficina de atención a las dependencias gubernamentales, no hay un registro de los vehículos que están siendo utilizados y por supuesto, tampoco de los operadores”, explicó.

Los registros realizados ante la AMEQ, remarcó que son para garantizar la seguridad de las personas usuarias y la calidad en el servicio, por lo que resaltó que también se realizan operativos permanentes, e inclusive personal de inspección trabajan como clientes para poder identificarlos y emitir las sanciones correspondientes.

“Las sanciones no solamente implican llevarse el vehículo al corralón sino sanciones de más de 180 mil pesos”, indicó y detalló que zonas como la Mega Comercial, Plaza de Toros, son algunos lugares en donde hay mayor uso de este tipo de servicios.

En el caso de las plataformas registradas, se cuenta con el padrón de operadores y vehículos, además se realiza inspección, seguimiento de viajes y se puede consultar los usuarios que han realizado los viajes.

Al respecto, en la cuenta de X de la app, la empresa señaló que tras conocer este caso se contactó a la usuaria, se bloqueó al conductor, y se dijeron abiertos a cooperar con las autoridades para los procesos respectivos.

“Desde el momento en el que se recibió el reporte se dio seguimiento, soporte ya entró en contacto con la usuaria y se le ha apoyado. También, estamos en disposición de cooperar con las autoridades en caso de ser necesario. El conductor ha sido bloqueado de la app”.