Rechaza exdirectora de Medicina fraudes en su gestión

Guadalupe Zaldívar, exdirectora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), rechazó que durante su gestión se hayan presentado fraudes o sospechas de filtraciones de exámenes de admisión, y reveló que fue ella quien denunció los resultados atípicos en los propedéuticos de 33 aspirantes.

Luego de que Rodrigo Miguel González, actual director de la facultad, sugiriera que alumnos de generaciones pasadas pudieron haber ingresado de forma fraudulenta, la exdirectora recalcó que durante sus 6 años y medio al frente de la facultad, no se registraron calificaciones tan altas en el examen propedéutico para sospechar de un fraude.

La académica manifestó además que fue ella quien dio a conocer los resultados atípicos a la administración central de la universidad, con lo cual rechazó que haya estado implicada en la filtración de la prueba.

“Por supuesto que eso no es cierto, tan es así que nunca se habían tenido unos resultados tan atípicos por decirlo así”, dijo.

Para Guadalupe Zaldívar, la filtración del examen pudo estar motivada por la desesperación de algunos estudiantes para ingresar a la carrera de Medicina, cuyo porcentaje de admisión es apenas del 5% de los aspirantes semestrales.

No obstante, apuntó que los resultados atípicos no necesariamente significan que los 33 implicados hicieron trampa, por lo cual hizo un llamado a no estigmatizarlos. De la misma forma, defendió al coordinador de Admisión que fue cesado tras el escándalo, pues aunque reconoció que no se descarta su probable participación en la filtración, no existen pruebas para inculparlo.

“Es una persona honorable, es un profesionista exitoso y no tiene ninguna necesidad de un acto de esta naturaleza y no tiene necesidad de eso, tan es así que todo el tiempo que estuvo al frente hasta este último año tuvimos esta desafortunada situación, él ha sido una persona honesta, honorable y responsable”, sostuvo.

Finalmente, Zaldívar Lelo de Larrea calificó el episodio como un traspié para la universidad, y aunque consideró que no afectará en mayor medida a su prestigio, enfatizó en la importancia de blindar los procesos de admisión en todas las facultades.