Pide exsecretaria de Cultura atender demandas de comunidad artística

Paulina Aguado, diputada federal de Movimiento Ciudadano y ex secretaria de Cultura en el estado, llamó a las autoridades estatales a resolver el conflicto entre la actual titular de la Secretaría de Cultura, Marcela Herbert Pesquera y la comunidad artística, la cual pide su destitución.

La ex candidata a la presidencia municipal de Querétaro consideró que las demandas de los artistas son legítimas, y aunque no quiso ahondar en el tema para “no politizarlo”, enfatizó que el sector cultural debe ser atendido en su justa proporción y resolver de forma inmediata los desacuerdos con la comunidad.

“La realidad es que es una manifestación legítima, y yo tengo que respetar esa postura y sobre todo entender que las autoridades tendrán que tomar en determinado momento las decisiones que tengan que tomar para atender la denuncia ciudadana. Al final de cuentas, los artistas no solamente se representan a ellos mismos, sino que representan a toda la ciudadanía que le gusta vivir en Querétaro porque es un estado cultural”, dijo.

Con respecto a los señalamientos de discriminación, acoso laboral y abuso de autoridad que recaen sobre Herbert Pesquera, Aguado Romero aseguró que durante su gestión, en el sexenio de Francisco Domínguez, no se presentaron quejas de dicha naturaleza.

“Si bien hemos atendido a las voces que se manifiestas, y que a final de cuentas la ciudadanía tiene ese derecho tanto en redes como en lo particular de manifestarnos sus preocupaciones y necesidades, no nos tocó vivir un escenario similar. Sin embargo, yo me mantengo al margen y respeto y confío en que seguramente se hará lo correcto”, sostuvo.

Destacó además que durante su tiempo al frente de la secretaría, se concretaron acciones importantes para la cultura como la construcción del Museo de Arte contemporáneo y la Casa del Huapango, así como la instalación de 9 museos comunitarios y la restauración de 35 espacios. Además, resaltó que como parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, logró que se aprobara una incitativa suya para otorgar seguridad social a los artistas.