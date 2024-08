Representantes de Querétaro con participación este miércoles en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este 7 de agosto, en la madrugada, los sueños de Tonatiú López tomarán forma cuando se alinee en la pista de los Juegos Olímpicos de París 2024. Representando con orgullo a Querétaro, López debutará en la prueba de 800 metros, iniciando su desafío a las 3:55 AM, hora del centro de México. Con la justa olímpica en su segunda mitad, la mirada de Querétaro está puesta en sus atletas, quienes están listos para dejar su marca en la historia.

Tonatiú no es un extraño en el escenario olímpico. En Tokio 2020, su esfuerzo lo llevó hasta las semifinales. Ahora, con mayor experiencia y una preparación intensa, regresa con un solo objetivo en mente: alcanzar la final y luchar por una medalla. Su trayectoria desde entonces ha sido un testimonio de su determinación, logrando su clasificación a París tras ubicarse entre los mejores en el ranking mundial de World Athletics, un logro forjado a base de esfuerzo constante y una voluntad inquebrantable.

López no llega a París como un desconocido. Con una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, junto a triunfos en el Mundial de Atletismo en Taipéi 2017 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, su historial es una prueba de su capacidad para rendir bajo presión en el escenario internacional.

“Representar a México en unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista. Estoy agradecido de tener la oportunidad de hacerlo por segunda vez. No fue un camino fácil y no estoy en mi mejor forma, pero el deporte me ha enseñado que siempre hay margen para mejorar”, compartió López en sus redes sociales, reflejando la humildad y determinación que lo han llevado hasta aquí.

París 2024 también verá a otra atleta queretana en acción: Alegna González, quien competirá en la nueva modalidad de relevos mixtos en la disciplina de marcha, junto a Ever Palma. Después de un impresionante quinto lugar en su competencia individual, González está decidida a buscar una medalla en esta innovadora prueba, que se desarrollará a las 23:30 horas, tiempo del centro de México.

El relevo mixto de marcha, con una distancia de 42 kilómetros, promete ser una de las competencias más intensas y emocionantes de la jornada. Todos los ojos estarán puestos en estos atletas, quienes enfrentarán un reto tanto físico como mental, con la esperanza de dejar su huella en la historia olímpica.

Pero la emoción no termina ahí. La semana seguirá cargada de adrenalina para los deportistas queretanos, con Erick Portillo listo para competir en salto de altura el próximo sábado 10 de agosto. Con el corazón y el alma puestos en cada competencia, Querétaro se prepara para vivir días decisivos en París 2024, donde sus atletas lucharán con valentía por la gloria olímpica.