Claudia Sheinbaum se compromete a brindar apoyo para Querétaro

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a brindar apoyo federal para consolidar al menos uno de los proyectos que le planteó el gobernador Mauricio Kuri para el estado de Querétaro.

Tras sostener una reunión con él y con otros cuatro mandatarios estatales, la morenista informó que llegó a un acuerdo con los gobernadores para que los secretarios de estado den seguimiento a los proyectos planteados a nivel local, con miras a otorgarles apoyo a partir del año entrante.

En ese sentido, y pese a que no dio detalles sobre los proyectos a impulsar ni el tipo de apoyo, indicó que las preocupaciones generales de los estados tienen que ver con el abasto de agua y con movilidad.

“Ellas y ellos se van a reunir ya con los secretarios y secretarias para que antes del primero de octubre podamos tener claro, por lo pronto el 2025 qué proyectos vamos a apoyar. Nuestro objetivo es que apoyemos al menos a un proyecto por cada estado y por la Ciudad de México, además de los proyectos generales que hemos planteado, de trenes, de vivienda y proyectos de carreteras regionales”, dijo.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri sostuvo que los principales retos a atender en Querétaro son los relacionados con el agua potable y la energía, ambos derivados de la alta migración hacia la entidad y su crecimiento económico por la llegada de empresas.

De igual forma, reconoció a Sheinbaum Pardo por sus conocimientos sobre las problemáticas y oportunidades en Querétaro y en el país, además de que le deseó el mejor de los éxitos en su administración.

“Creo que fue histórico para un servidor, no se habían dado este tipo de acercamientos, me dio mucho gusto ver a una presidenta que conoce y ubica perfectamente la problemática de todo el país, la problemática, las ventajas competitivas y los retos que tenemos en Querétaro (…) Aquí me voy con mucho gusto por los temas que se platicaron, con mucha esperanza, y sin lugar a dudas que le deseo el mejor de los sexenios a la presidenta”, expresó.