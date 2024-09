PVEM y MC esperarán resolución de Sala Toluca y Superior sobre plurinominales en Congreso local

Luego de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que modificarían la conformación de la LXI Legislatura local, los dirigentes del PVEM y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la lista de diputaciones plurinominales no se terminará hasta que se resuelva en las últimas instancias.

Uno de estos cambios refiere a la sustitución de Jaime Garrido Gutiérrez por Perla Patricia Flores Suárez, ambos del Partido Verde, por lo que el dirigente estatal Ricardo Astudillo Suárez, indicó que genera sorpresa que estos cambios se deban a los reacomodos del distrito 7 y 14 local, ya que estos no afectaron el principio de paridad, puesto que en el distrito 14 se modificó el género de hombre a mujer.

Además, subrayó que aún hay en curso impugnaciones que se tienen que resolver en Sala Toluca o Sala Superior, sin embargo, enfatizó que desde el primer momento se cumplió con todos los requisitos en paridad y alternancia, y en la primera posición de la lista se registró una mujer, por lo que la segunda correspondía a hombre.

“Pero lo más grave y más sensible es que hay impugnaciones en la Sala regional, tanto del distrito 7 como 14, es decir, todavía no está resuelto, no sé con qué criterios el Tribunal del Estado sesiona, determina y marca una sentencia que emite al Instituto Electoral cuando todavía no se agotan ni la sala regional ni la sala superior”.

El Instituto Nacional Electoral subrayó que dio muestra de que se tienen que agotar todas las instancias antes de realizar la asignación de diputaciones plurinominales, por lo que dijo “es extraño que haya hecho esos acomodos sabiendo que se pueden modificar”, por lo que está revisando el caso con el equipo jurídico.

Otro de los ajustes fue en el caso de la diputación de Movimiento Ciudadano, en donde se modificó la representación de Teresa Calzada Rovirosa por la de César Cadena Romero, quien es delegado estatal.

Por ello, Cadena Romero, puntualizó que se trata de un proceso que no acaba, y aunque hay confianza de que resultará favorable, se tiene que esperar, y externó el respeto hacia Calzada Rovirosa.

No obstante, en el caso de Teresa Calzada descartó impugnar lo resuelto en el tribunal local, pero reiteró que se trata de un asunto en el “que hay que ser muy realistas y esperar el fallo de las últimas salas”.