Diputado de Morena alerta sobre posibles pérdidas en cabildo de Querétaro

El diputado local Arturo Maximiliano García Pérez expresó su preocupación sobre la renuncia de José María “Chema” Tapia a su representatividad en el cabildo del municipio de Querétaro. García enfatizó que no se puede perder una voz del partido y que la posición debería ser ocupada por alguien de Morena.

Esto al referir que el suplente, Jorge Cevallos, no pertenece al partido, por lo que consideró que no es correcto que asuma la primera posición.

“La decisión de él a título personal es respetable. Lo que tenemos que cuidar es que no se pierdan las posiciones plurinominales, ese es el tema de fondo y habrá que ver cuál es la explicación, independientemente de la experiencia y capacidad del licenciado Jorge Ceballos, él no pertenece a Morena y entra en la primera posición de morena y eso me parece que no es correcto”.