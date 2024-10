La Previa: Gallos Femenil visita el Volcán: Un desafío mayúsculo

El pasado viernes, Gallos empató en casa 1-1 frente a Atlas en un partido que dejó sensaciones agridulces. Si bien lograron adelantarse en el marcador, la falta de contundencia en las oportunidades clave, sumado a la presión constante del conjunto rojinegro, terminó pasándoles factura. Un penal en tiempo agregado igualó el marcador, arrebatándole la victoria a las queretanas. Tras el partido, Samayoa destacó la necesidad de seguir luchando hasta el final, mencionando que el equipo tiene claro que debe corregir errores y mejorar en la definición. “Tuvimos oportunidades para liquidar el partido, pero nos faltó contundencia”, señaló el estratega.

Con ese empate, Querétaro alcanzó las 22 unidades, colocándose en la novena posición, empatadas con Atlas y a solo dos puntos de Chivas, quienes ocupan el séptimo puesto. La situación en la tabla refleja la necesidad de Gallos por sumar en su visita al norte del país. No obstante, las estadísticas no favorecen a las queretanas en sus enfrentamientos contra Tigres. En los últimos cinco partidos entre ambos equipos, el conjunto queretano sólo ha conseguido un empate, mientras que las regias han salido victoriosas en cuatro ocasiones, con marcadores contundentes que incluyen tres 4-0 y un 2-0. Este historial pone en evidencia la magnitud del reto que enfrentarán en el Volcán.

Por su parte, Tigres, uno de los equipos más exitosos de la Liga MX Femenil, ocupa la segunda posición en la tabla general con 35 puntos, a sólo uno del líder Pachuca. Sin embargo, las Amazonas llegan a este duelo con un par de resultados adversos. En su más reciente partido, cayeron 0-1 frente al América, en un encuentro cerrado que se definió por pequeños detalles a favor de las capitalinas. Previamente, habían empatado 1-1 contra Chivas, otro de los equipos fuertes de la liga. A pesar de no haber conseguido victorias en sus últimos dos compromisos, el conjunto felino sigue siendo el rival a vencer, no solo por su calidad futbolística, sino por la presión que representa jugar en el Estadio Universitario, uno de los recintos más imponentes del fútbol mexicano.

Gallos Blancos femenil enfrentará a Tigres. /Cortesía.

El poderío de Tigres radica en su profundidad de plantilla y en la calidad de jugadoras que constantemente aparecen en los momentos clave. Con futbolistas como Stephany Mayor y Jennifer Hermoso, el conjunto regio posee una ofensiva fuerte, que ha sido capaz de marcar 33 goles y una defensa que solo ha permitido 5 anotaciones en lo que va de la temporada, siendo la segunda en la liga y la mejor defensiva del torneo. Este equilibrio en zona alta y baja es algo que Gallos deberá contener si quiere aspirar a un resultado positivo.

Fernando Samayoa y sus dirigidas tendrán que ser prácticamente perfectas en defensa y aprovechar las pocas oportunidades que generen al contragolpe. El equipo queretano ha mostrado solidez en ciertos tramos de la temporada, pero ante rivales de la talla de Tigres, cada error puede resultar fatal. La clave para Querétaro será mantener la concentración durante los 90 minutos y no ceder espacios atrás buscando, a su vez, sorprender a las Amazonas con salidas rápidas y aprovechar cualquier descuido defensivo, misión difícil.

Aunque las estadísticas y la historia reciente no favorecen a Querétaro, el fútbol siempre ofrece la posibilidad de sorpresas. Los Gallos intentarán aprovechar su condición de “víctimas” para dar un golpe inesperado en el Volcán y seguir soñando con la liguilla. Un empate sería un resultado valioso para las queretanas, quienes necesitan seguir sumando puntos para asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

La cita está puesta: Tigres busca recuperar la cima de la tabla, mientras que Querétaro quiere dar la campanada en el Universitario. Este viernes futbolero, la Liga MX Femenil nos ofrecerá un partido con contrastes, pero con la promesa de emociones.