Ley orgánica de legislatura pone en jaque “independencia” de Ulises Gómez y Enrique Correa

Para poder ser legisladores independientes, la ley orgánica del Poder Legislativo, exige que no se cuente con militancia partidista, explicó la diputada Andrea Tovar Saavedra, presidenta de la Mesa Directiva, al confirmar que los diputados Ulises Gómez de la Rosa y Enrique Correa Sada, ya ingresaron su documento para renunciar a sus bancadas.

El artículo 115 de la ley orgánica reconoce como diputado independiente a quienes “no militan en partido político alguno”, pero si un diputado independiente se registra y afilia formalmente a un partido político señala que se “perderá tal carácter” y se integrará al grupo legislativo que corresponda. Y en el supuesto de haber más de un diputado independiente, éstos constituirán un solo Grupo Legislativo, por lo que deberán elegir a su coordinador.

En este sentido, Tovar Saavedra, ahondó que, al momento, solo el ex diputado del PT y morena, Ulises Gómez, ha acreditado no contar con afiliación a un partido político, y en el segundo caso resaltó que, si no se cumple con la ley, no puede ser independiente.

“Entonces estos 2 diputados que pretenden ser independientes, necesariamente tendrán o que acreditar haber renunciado, si es que están inscritos o forman parte de la militancia de un partido, o no tener afiliación a ningún partido. Si no se cumplen estas características, ojo, no pueden ser independientes (...) consideró que, conforme a la ley, no pueden ser los 2 independientes porque hay uno que tiene una filiación partidista, entonces no entra en los supuestos de la ley y automáticamente tendrá que subir el que entre los supuestos de ley”.

A pesar de lo inscrito en la ley, el legislador Enrique Correa, apuntó que no es necesario cumplir con estos supuestos, y defendió que no dejará de ser panista y tampoco renunciará a su militancia, ya que solo es una estrategia para poner en la mesa de debate las necesidades de quienes le dieron su voto en la pasada elección.

“Sigo siendo panista, seré panista, creo en los principios del Partido Acción Nacional y lo único que sí es que hoy el grupo parlamentario de Acción Nacional, en la legislatura local, no representa los intereses que tengo como diputado electo por la zona de Santa Rosa”.

En este mismo tema, Ulises Gómez de la Rosa, ex representante del PT y Morena, acusó que lo realizado por Correa Sada es una simulación para ganar un espacio más en la Junta de Coordinación Política, a diferencia de su caso en donde ya se acreditó que no hay filiación partidista alguna.