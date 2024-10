Reformas limitarán derechos, advierte Braulio Guerra

“Sin la posibilidad de promover amparos, la Constitución se convertirá en poesía política y en una carta de buenas intenciones”, advirtió Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, ante la reciente reforma aprobada en el Senado para la impugnabilidad de reformas constitucionales.

Sobre la controversia generada y la división de opiniones, resaltó que las reformas realizadas en la norma suprema siempre deben estar encaminadas a proteger derechos, a poner límites al poder, que permita solucionar los problemas, atender a las víctimas y las demandas sociales de la nación, que es el espíritu de una constitución.

De haber limitantes para los recursos de amparo, recordó que estos permiten que lo derechos se materialicen y que el texto no quede en una buena intención, temas en donde México fue un ejemplo.

Aunque se está en la revisión de dicha reforma, apuntó que se espera que los cambios sean para fortalecer el estado de derecho, que es lo deseable, reconociendo los compromisos de un mundo en el que se está interconectados.

“El tema es cómo manejamos y entreveramos esa supremacía (...) habrá que ver qué características tiene esta reforma, el tema es que la supremacía constitucional permita que la Constitución no sea un libro. Los mexicanos son para la Constitución o la Constitución para los mexicanos, a mí me parce que es para los mexicanos, no es una biblia, no es un libro sagrado, y se puede reformar siempre y cuando proteja derechos y permita el progreso y evolución del país”.