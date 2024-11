Querétaro va por la legalización del aborto

Por tercera ocasión, en el Congreso local se ingresó una iniciativa para discutir el aborto en Querétaro, sin embargo, en esta ocasión, la asociación Adax Digitales y el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, ingresaron una iniciativa de reforma al Código Penal y la ley estatal de Salud, para legalizar el aborto legal y seguro.

Esta iniciativa se presenta a unas horas de haber un llamado de la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández para avanzar con este tema, y evitar sucesos como el de la menor de 14 años que enfrentó un proceso penal.

En este marco, Mayra Dávila Alvarado, abogada y fundadora de Adax Digitales, recordó los intentos y acciones emprendidas para obligar al Congreso del estado a discutir la despenalización del aborto, y aunque en abril se ganó un amparo, el legislativo local promovió un recurso de revisión, que en suma con la “inoperatividad” del Poder Judicial postergó alguna resolución.

Subrayó que, este paso es fundamental para el estado, puesto que se trata de un tema de Derechos Humanos, y una luca por las mujeres que fueron vejadas en su dignidad, intimidadas por las autoridades o privadas de la libertad, por amigas, enfermeras, médicos y parteras perseguidas, ya que busca evitar abortos clandestinos y no haya una mujer obligada a gestar en contra de su voluntad, por lo que convocó a que las y los legisladores locales entiendan que los derechos no se consultan, sino que se garantizan.

“Quiero decirlo fuerte y claro, el llamado es a aprobar sí o sí estas reformas, porque los derechos humanos de las mujeres no se consultan, no se cabildean, se garantizan y por eso están ahí ocupando una curul. Este es un tema urgente en el que, les guste o no, teníamos y tenemos que actuar. Esto propone una atención integral sobre educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y aborto legal”.