Falta de consensos, la razón del retraso en iniciativa de Movilidad Sustentable

El diputado Enrique Correa Sada, señaló que el retraso en un proyecto de Movilidad Sustentable para el estado de Querétaro se debe a la falta de consensos, en particular con el poder ejecutivo en el aspecto económico de la ley.

“Todavía no tengo los consensos sobretodo con el poder ejecutivo... El costo para que todas las instituciones públicas y privadas construyan un plan de movilidad sustentable y genere un beneficio a las personas que dejen su vehículo particular”.

Refirió que ha estado en constante comunicación con los diferentes colectivos de la sociedad civil que muestran su interés en el tema y negó que el tenga una falta de voluntad política con la movilidad.

“Yo he estado en comunicación con ellos, el día que solicitaron una reunión he estado con ellos, cuando los he invitado, han venido, hay una permanente apertura al diálogo”.