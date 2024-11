Por temor, bajó afluencia en restaurantes de Querétaro

Los restaurantes de Querétaro registraron una disminución de hasta 15% en su afluencia durante el fin de semana, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Rosalinda Hernández, quien atribuyó la reducción al temor de los comensales por los hechos violentos suscitados durante la semana pasada.

La representante empresarial reconoció que los multihomicidios en Los Cantaritos y en Mr. Barbas, ocurridos el sábado y el jueves respectivamente, generaron miedo entre la población, lo que se tradujo en una caída inmediata en las ventas para el sector.

“Lo que queremos es que también vayan a nuestros lugares, que la gente se sienta segura porque salimos para disfrutar, no para vivir estos eventos que no pueden pasar aquí en Querétaro, justo porque mucha gente venimos de otros estados donde ya hemos vivido estas eventualidades y aquí llegamos y nos sentimos seguros, al tener estos eventos crea esta psicosis y este miedo que no lo podemos permitir”, dijo.