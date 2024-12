17 municipios no se capacitan ni certifican ante INAFED; El Marqués es el único municipio inscrito de Querétaro

En Querétaro, 17 municipios no se capacitan ni se han certificado ante el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), por lo que se llamó a realizarlo antes de que se convierta en una obligación de ley, y se sancione este incumplimiento.

Jaime Heredia Ángeles, director de enlace estatal y municipal, reveló que solo El Marqués se ha inscrito en este programa, que busca garantizar buenos gobiernos y en donde se han evaluado 671 municipios en el país.

El INAFED es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuyo fin es fortalecer a los estados y municipios, para lograr un federalismo corresponsable y acciones de gobierno solidarias, a través de la capacitación al servicio público. En este seguimiento, también se evalúan ocho ejes: Organización, Hacienda, Gestión del Territorio, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno Abierto.

Ante estas cifras de evaluación municipal, atribuyó que la falta de interés para alcanzar al 100% del país, se debe a temas políticos, ya que subrayó que “no les interesa capacitar su personal, les interesa cubrir la cuota de poder”.

“Llamamos a que se inscriban, que capaciten a su personal, porque a veces nombramos al tesorero y es un doctor, nombramos al Contralor y es una enfermera o equis, no tengo nada en contra de ningún profesionista, pero dice el dicho zapatero a su zapato. ¿Pero qué hacemos? Me ayuda en mi campaña y como me ayudó pues tengo que cumplir las cuotas, pero eso hoy no puede ser. Tenemos que cambiar la forma de gobernar, tenemos que cambiar la forma de servirle a la gente. Y aquí diputadas y diputados, les hago la invitación para que hablen con todos los alcaldes del estado de Querétaro, porque solo hay un municipio inscrito”.