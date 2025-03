El deporte queretano crece

La nueva administración con el alcalde Felifer Macías llegó para quedarse, y es que, replicando los esfuerzos de nuestro alcalde, siempre en calle y siempre presente, en la Secretaría del Deporte se hace exactamente lo mismo. Todos los días desde que comenzaron las actividades deportivas hemos estado en calle, y visitado TODAS las unidades deportivas del municipio (varias veces).

LA NUEVA NORMA. Es normal que un Secretario asista a los eventos deportivos, conozca a los equipos, ligas, academias, y canchas dentro del municipio. Es normal que un Secretario conozca a su personal operativo, intendencia, cuadrilla y administrativo; Y lo comento porque me he sorprendido que en varias ocasiones me comentan “Nunca antes se había parado aquí un Secretario”, “Nunca antes nos había volteado a ver”, “Nunca antes me había recibido un Secretario en sus oficinas”, entre otros ejemplos.

Es momento de que se deje de lado la política de antaño, en la que se intentaban resolver los problemas detrás de un escritorio o se enviaba a personal a “ver qué pasa”, los problemas se resuelven en calle, escuchando a los usuarios de las canchas, a los deportistas, a los padres de familia...

Es esta estrategia la que ha marcado un antes y un después en la historia del deporte municipal, presencia como nunca antes y resultados como nunca antes.