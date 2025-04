Comienzan a cancelar eventos con apología del delito en Querétaro capital

El gobierno municipal de Querétaro ya comenzó con la cancelación de espectáculos que realicen apología del delito, luego de que el sábado pasado negara permisos para la presentación de Eme MalaFe en el Foro Arpa. Así lo informó el secretario de Gobierno municipal, Federico De Los Cobos.

De acuerdo con el funcionario, la promotora del artista solicitó permisos para un concierto de mil personas. Sin embargo, debido a que el contenido de las canciones de Eme MalaFe hace referencia a “delitos y agresiones”, el municipio restringió la presentación, decisión que la empresa acató.

“En el municipio de Querétaro no se permitirán eventos que hagan apología del delito o inciten a la violencia, nada que no se alinee al ‘Plan Orden’. (…) Sin el permiso municipal, y en su momento estatal si van con alcohol, no se puede realizar un evento. Si previamente no existe un permiso, no se va a realizar el evento”, expuso.