Hallan más restos humanos en Blvd. de la Nación

El colectivo Desaparecidos Querétaro reportó el hallazgo de restos óseos en un predio cerril a orillas del Boulevard de la Nación de la capital queretana, en el mismo sitio donde fueron encontrados los restos de una persona en agosto del año pasado.

La vocera de la organización, Yadira González, explicó que a raíz de un reporte anónimo, acudieron al lugar, ubicado en la delegación Epigmenio González, para realizar labores de prospección, tras las cuales localizaron diversos huesos humanos, como costillas, vértebras, dientes y falanges.

Luego del hallazgo, la activista consideró que los restos pudieran pertenecer a la misma persona localizada el año pasado, por lo cual lamentó la aparente negligencia de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en el levantamiento del cuerpo.

“Necesitamos hacer un llamado a la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda para que se apersonen y ya no les vamos a dejar trabajar solos, porque una vez más les demostramos que, si no están bajo la vigilancia de las familias, entonces hacen un mal procesamiento, cochinadas con el trabajo y tratan mal a nuestros familiares. No puede ser que esta personita que localizamos el año pasado esté incompleta cuando se lo tuvieron que haber llevado todo”, dijo.

González Hernández también reprochó a la Comisión Local de Búsqueda de Personas por haber sido omisa el la observación de los trabajos periciales de la Fiscalía. Por ello, enfatizó que el colectivo será observador de ahora en adelante, cuando localice fosas clandestinas y restos humanos.

“No es posible, no somos basura, no somos alguien que necesitan dejar o que tendrían que dejar así a la desidia. El trabajo de exhumación de un ser humano tendría que ser apegado a protocolos, apegado a lineamientos, y esto es una falta de ellos”, manifestó.

El hallazgo en el Boulevard de la Nación se dio en el marco de la segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, a la que el colectivo Desaparecidos Querétaro se sumó junto con 70 organizaciones de 23 entidades. Desde el sábado pasado, familiares de personas desaparecidas en Querétaro realizaron acciones de protesta por las omisiones de las autoridades respecto a la crisis de desapariciones.