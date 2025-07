Clausuran construcción en Juriquilla por irregularidades

El municipio de Querétaro clausuró una construcción en la zona de Juriquilla por no contar con los permisos correspondientes, informó el alcalde Felipe Fernando Macías.

El edil detalló que, tras una inspección a la construcción, los encargados no presentaron las licencias de factibilidad de agua, medio ambiente, movilidad y protección civil, por lo cual se procedió a su suspensión temporal.

En ese sentido, mencionó que la clausura se dio como parte de la estrategia implementada por su gobierno desde el mes de junio para regularizar a las empresas constructores e inmobiliarias, y sancionar a aquellas que no cuenten con todos sus permisos para operar o incumplan a sus clientes en materia de servicios.

“Mientras no se tengan estos requisitos, no puede haber una construcción de esta naturaleza. Estamos fortaleciendo el área de desarrollo urbano para hacer investigaciones en toda la ciudad, para detectar este tipo de construcciones, verificar que tengan todos sus permisos y, si no, pasamos a poner orden y a suspender y clausurar las mismas”, dijo.