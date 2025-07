Propone diputado reforma para garantizar 100 litros diarios de agua por persona como derecho mínimo

Al ser un derecho humano el agua potable, el diputado local de Morena, Homero Barrera McDonald, ingresó una iniciativa de reforma a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, para que se garanticen al menos 100 litros de agua por persona.

Se trata de elevar de 50 a 100 litros diarios por persona, ante situaciones de emergencia hídrica o de adeudos, que contempla la ley, y con lo cual se cumpliría con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hablar del derecho al agua no es solo una aspiración ética o jurídica: es una necesidad urgente que exige sensibilidad social y acción legislativa decidida (...) No es posible que mientras algunas industrias acceden al agua sin restricciones, miles de hogares queretanos vivan con la angustia cotidiana de no tener agua suficiente ni asequible. Eso es inaceptable”, señaló.