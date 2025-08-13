Arturo Maximiliano “Max” respalda reforma electoral de Sheinbaum para reducir costos y eliminar privilegios

Arturo Maximiliano “Max” durante la conferencia de prensa en el Comité Estatal de Morena, donde respaldó la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum./Cortesía

El diputado local por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, calificó como “positivo y ciudadano” el debate generado en torno a la propuesta de Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ya cuenta con una comisión nacional para su análisis.

Durante una conferencia de prensa en el Comité Estatal de Morena, el legislador destacó que uno de los puntos con mayor respaldo popular es la eliminación del financiamiento público a partidos políticos en años sin procesos electorales, así como la revisión de la figura de los legisladores plurinominales en el Senado y la Cámara de Diputados.

“Hoy el Senado no refleja en igualdad de número a todos los estados, lo que rompe con el principio del pacto federal. Además, los espacios plurinominales han sido considerados privilegios y han servido para eternizar a algunos personajes”, señaló Maximiliano.

Asimismo, resaltó la importancia de retomar el voto electrónico, no solo para elecciones, sino para consultas, referéndums y procesos de revocación de mandato, con el fin de agilizar y democratizar estos mecanismos.

El diputado también destacó la necesidad de revisar el funcionamiento de los tribunales electorales locales para agilizar procesos y disminuir costos, apuntando hacia una democracia más eficiente, menos onerosa y libre de privilegios.