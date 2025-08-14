Tequisquiapan anuncia su Carrera Turística Recreativa INDEREQ 2025

La Carrera Turística Recreativa INDEREQ 2025 partirá de Plaza Hidalgo en Tequisquiapan el 30 de agosto. /Cortesía

El municipio de Tequisquiapan anunció una nueva edición de la “Carrera Turística Recreativa INDEREQ 2025”, programada para el sábado 30 de agosto con un recorrido de 7.5 kilómetros. Se tiene previsto que la carrera empiece a las 8:00 a.m. desde la Plaza Hidalgo.

La directora del Instituto del Deporte y de la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, mencionó que esta iniciativa “no solamente promueve el turismo en el hermoso municipio de Tequisquiapan, sino también fomenta la actividad física para que las nuevas generaciones vayan creciendo con una cultura deportiva”.

Dicha edición, espera la participación de hasta mil quinientas personas, con inscripción gratuita la cual se hace mediante código QR publicado en las redes oficiales del INDEREQ.

También se mencionó que la entrega de kits se hará el mismo día del evento, de 6:00 a 7:35 horas, donde se entregará una playera, gorra y medalla conmemorativa al cruzar la meta.

Además, este evento se tiene pensado para que sirva como preparación para quienes participarán en el Querétaro Maratón 2025.