¿No puedes ir al Pokémon Go Tour en Monterrey? Niantic preparó estas actividades para ti

Pokémon Go Tour

Este fin de semana se llevará a cabo el Pokémon Go Tour Live en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, que estará lleno de actividades especiales.

Pero si no puedes ir a Monterrey a disfrutar de la experiencia en persona, Niantic tiene preparadas algunas actividades para los regiomontanos y capitalinos.

Pokémon Go Tour en Monterrey

Incluso por la cercanía del Parque Fundidora, hay muchos entrenadores que desafortunadamente no podrán asistir al evento.

Durante todo el fin de semana, en los gimnasios pokémon de todo Monterrey aparecerán incursiones especiales donde podrás capturar a pokémon que regularmente solo se encuentran en otros países, como es el caso de Mr. Mime o Farfetch’d.

Gracias a la colaboración que ha hecho Pokémon Go con 7-Eleven, la tienda de Tec de Monterrey ya cuenta con una decoración totalmente del juego.

Pero este fin de semana irá con la instalación de un gimnasio de tamaño real que cambiará de color según el equipo que lo tenga bajo control.

Cabe señalar que el Parque Fundidora no será cerrado para el Pokémon Go Tour y quienes no compren boleto podrán ingresar para tomarse fotos con las instalaciones que se colocarán.

Sin embargo, para disfrutar de los beneficios e investigaciones especiales se tendrá que comprar boleto.

Pokémon Go Tour en CDMX

Si eres fanático de Pokémon y estás en la Ciudad de México, también podrás aprovechar el fin de semana para salir a explorar.

Para impulsar a los entrenadores a explorar la ciudad en busca de pokémon, Niantic colocará algunos hábitats por la capital en los que además se podrán tomar fotografías.

Así que no deprimas si no estarás presente y mejor embárcate en la aventura para festejar el 26 aniversario de Pokémon.