Celebra 18 años creando un futuro inteligente

La compañía global de tecnología Oppo celebrará su aniversario número 18. Desde su fundación en el 2004, se ha mantenido fiel a su enfoque tecnológico centrado en el usuario, al mismo tiempo que continúa ampliando los límites de la innovación tecnológica.

Ha evolucionado hasta convertirse en una empresa de tecnología de servicio completo que atiende a usuarios globales con software, hardware y soluciones integradas, liderando el desarrollo de dispositivos y servicios inteligentes en los mercados de todo el mundo.

A través de 18 años ha buscado crear un futuro mejor a partir de la innovación continua, brindando avances tecnológicos como: carga rápida, nuevos factores de forma para teléfonos inteligentes o desarrollando innovaciones de vanguardia con la NPU de imágenes MariSilicon X.

En la actualidad, es la cuarta marca de teléfonos inteligentes más grande del mundo, cuenta con clientes en más de 60 países y regiones de Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África, además de mantener asociaciones estratégicas con más de 80 operadores de telecomunicaciones en todo el mundo.

Comunidad Global

La Comunidad Global de Oppo se lanzará el 17 de septiembre de 2022. La Comunidad se creó para proporcionar un ecosistema inclusivo y abierto en el que todos los usuarios participen, interactúen y compartan.

La Comunidad también actuará como un centro para diferentes programas, esto incluye el programa de embajadores de productos, que brindará a los usuarios la oportunidad de experimentar los últimos productos e innovaciones antes que nadie.

El foro abierto O-Chat, donde los usuarios de todo el mundo pueden hablar libremente sobre los productos y tecnologías de la cartera del líder en smartphones; Oppo Lifesetter, que invita a los usuarios a compartir sus propias historias de vida para inspirar a otros.

Servicio que inspira

El Centro de servicio opera más de dos mil 500 foroos de servicio en todo el mundo, cada uno de los cuales se compromete a brindar una experiencia de alta calidad y servicios confiables a los clientes para que cada usuario pueda disfrutar de todos los beneficios de las tecnologías y productos que tienen a disposición.

Recientemente Oppo México lanzó un nuevo servicio llamado Send-in Repair, el cual le da la oportunidad al usuario de enviar su dispositivo al Centro de Servicio Autorizado sin la intervención de terceros. Todo esto con el objetivo de hacer válida la garantía de reparación. De igual manera, esto aplica para accesorios inalámbricos (Serie Enco).

Guiada por la misión de Technology for Mankind, Kindness for the World, el gigante tecnológico está realizando inversiones a largo plazo en cuatro áreas clave que incluyen la protección del medio ambiente, el empoderamiento de los jóvenes, la inclusión digital, la salud y el bienestar.

Protección ambiental: Con el compromiso de integrar el concepto de sostenibilidad en todo el ciclo de vida de sus productos, además de reducir los plásticos utilizados en el ensamblaje, también se hace un esfuerzo por mejorar la vida útil y la durabilidad de sus productos. Entre estas iniciativas, el motor de salud de la batería (BHE) ayuda a mantener más del 80% de su capacidad original después de mil 600 ciclos de carga y descarga, lo cual es el doble del promedio de la industria.

Empoderamiento de la juventud: Desde hace cuatro años, se ha llevado a cabo el programa de artistas emergentes de Oppo Renovators, el cual impulsa a los jóvenes a imaginar el futuro de la tecnología a través del arte.

Inclusión digital: Con la virtud de la tecnología en mente se compromete a mejorar el diseño de sus productos para atender las diversas necesidades de diferentes grupos. Uno de los grupos vulnerables que ha ayudado es a los de Deficiencia de Visión de Color e introdujo la función Mejora de la Visión de Color, la cual ofrece hasta 766 perfiles de pantalla con el fin de ayudarlos a disfrutar de una pantalla de color más precisa.

Salud y bienestar: Desarrollado por el Health Lab, el Kit de Investigación de la Salud incluye un conjunto completo de herramientas para ayudar a los profesionales de la salud a recopilar y analizar datos, lo que facilita la investigación de salud. Del mismo modo, la marca también se preocupa por la salud mental de los usuarios y presenta la aplicación O Relax, que ofrece una serie de sonidos y juegos de relajación para ayudar a los usuarios a relajarse de una manera divertida.

Con todos estos nuevos esfuerzos y propuestas para los usuarios de estos smartphones, queda en claro el nivel de compromiso que se tiene con el público mexicano, siendo uno de los más fieles. Si ya eres cliente de esta marca, echa un vistazo a todas las innovaciones que tienen preparada para ti.

