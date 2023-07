¡Comienza la guerra! Twitter bloquea enlaces de Threads

De acuerdo con usuarios de Twitter, la red social propiedad de Elon Musk, bloqueó en su buscador los enlaces de su rival Threads, una medida para frenar el crecimiento de la app de Meta, al menos en sus terrenos.

Al buscar enlaces que redireccionen a cuentas de Threads, Twitter no muestra resultados e indica que no existen. No obstante, este bloqueo no parece estar activo para todos, ya que algunos usuarios sí encuentran los enlaces.

Hasta el momento ni la CEO de Twitter, Linda Yaccarino ni su presidente ejecutivo, Elon Musk, han confirmado la medida.

En cambio, lo que Yaccarino sí publicó fue que la semana pasada Twitter tuvo su primer día de mayor uso desde febrero, fecha que coincidió con el lanzamiento de Threads.

Por su parte, Elon Musk ha acusado a Meta de haber robado información confidencial de Twitter para crear Threads y por ello, a través de su empresa X Corp, avisó que los demandará por violación de propiedad intelectual.