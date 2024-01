Descubre los sofisticados brazaletes inspirados en revolucionarios auriculares

La unión entre tecnología y moda está dando lugar a creaciones únicas y deslumbrantes, marcando una nueva era de expresión personal.

En esta emocionante sinergia, Huawei sorprende y se une a la prestigiosa marca de joyería mexicana Santo Pecado para concebir una colección exclusiva inspirada en sus vanguardistas auriculares FreeClip.

Siguiendo la línea de Fashion Aesthetic Design, Santo Pecado creó así una colección exclusiva de cuatro piezas de joyería premium conformada por icónicos brazaletes que buscan rendir homenaje al innovador C-bridge Design que encontramos en estos headsets.

Los FreeClip tienen un diseño estético innovador. (Cortesía)

“Siempre que lanzamos un producto tratamos de hacerlo con algo relacionado con la moda y más ahora que tenemos la filosofía Fashion Foward donde buscamos superar los límites de la moda a través de la tecnología. Cuando llegaron los FreeClip los estuvimos checando y como ya seguíamos a Santo Pecado, se nos ocurrió buscarlos y hacer una alianza porque va perfecto con el estilo de los FreeClip”, aseguró Alix Durnhofer PR Manager de Huawei Devices México.

Exitosa colaboración

Para Esmeralda Espinosa, CEO de Santo Pecado, esta alianza representa un desafío emocionante y un hito en la historia de la marca, al unirse por primera vez con una empresa de tecnología.

“Fue un reto pero fuimos con todo, nos platicaron cómo era el diseño de los audífonos, los colores que iban a manejar y de esa forma hicimos el diseño y a la primera, lo aceptaron. Estamos contentos de haber hecho dicha colaboración y que padre que una marca de tecnología se sume para hacer este tipo de colaboraciones con una de moda”, añadió.

El toque especial para tu outfit

Las pulseras tienen un diseño elegante con tonalidades brillosas que se adaptan a cualquier look, por ello la elección de los colores fue esencial. Vemos que por un lado sobresalen tonalidades púrpuras que hacen alusión al color que toman las nubes durante un atardecer y por el otro lado, domina el negro que le aporta un toque clásico.

Aunque solo se hicieron solo algunas piezas de forma exclusiva de dichos brazaletes, su creación abre las puertas a futuras creaciones. (COCO DUCIEL/Cortesía)

La colección, meticulosamente elaborada con piedras naturales de hematita y cristales japoneses bajo técnicas innovadoras, refleja la elegancia y versatilidad que caracteriza tanto a los auriculares como a las creaciones de Santo Pecado.

“Las pulseras están hechas artesanalmente en el taller de Santo Pecado en Teotihuacán, yo hago el diseño y los artesanos la replican y hacen toda la magia”, señaló la creadora.

Diseño sofisticado

Los auriculares, lanzados recientemente, han generado un gran entusiasmo entre los amantes de la tecnología y la moda. Su diseño ergonómico y estilo único reflejan la mezcla perfecta entre innovación y elegancia.

Su batería es de larga duración (36 horas). (Cortesía)

“A los usuarios les ha encantado, hemos tenido una gran respuesta porque son innovadores y no hay otros en el mercado, además los colores están de moda, morado y plateado negro.

Dichos audífonos están inspirados en el fashion design, tienen un innovador diseño, no te lastiman al ponértelos, ya que no entran directo al oído, sin embargo puedes escuchar perfectamente el sonido exterior porque no tienen cancelación de ruido. Lo diferente es que puedes ponerte cada auricular en cualquier oído y se ven super fashion”, agregó Durnhofer.

En conclusión, esta alianza demuestra cómo la moda y la tecnología se pueden fusionar, dando lugar a piezas excepcionales que cautivan los sentidos y desafían los límites de la creatividad.