Benito Santos se inspira en smartwatch para crear innovadora colección

Cuando la moda y la tecnología se fusionan, nace una sinfonía de creatividad que inspira y cautiva a todos.

En este emocionante cruce de caminos, el talentoso diseñador mexicano Benito Santos decidió unir fuerzas con Huawei para forjar una colección excepcional compuesta por 12 piezas únicas.

Cada una de estas creaciones toma su inspiración de las 12 horas que marcan el ritmo de nuestras vidas en un reloj, y en ellas se encuentra el reflejo de la innovación y de la capacidad que tenemos para adaptarnos a cualquier entorno y momento.

Esta colección no solo celebra la unión entre moda y tecnología, sino que también lleva consigo un mensaje de tecnología, diversidad y la constante búsqueda de estar un paso adelante.

Una visión que se asemeja a lo que esta compañía tecnológica ofrece en sus dispositivos y lo que el diseñador busca transmitir a través de cada prenda que da vida.

Para Benito Santos, moda y tecnología son dos caras de una misma moneda. Ambos tienen un objetivo común: crear tendencias y simplificar la vida de las personas. Por eso, las prendas fueron meticulosamente concebidas teniendo en cuenta la versatilidad, adaptabilidad y la diversidad que caracterizan a los mexicanos, cualidades que reflejan a la perfección el nuevo Watch GT4.

La paleta de colores de esta colección deslumbra con verdes, rojos, amarillos, blancos y dorados, inspirados en los vibrantes smartwatches de la mencionada compañía. Cada pieza es una obra de arte que combina la tecnología y la moda en una sinergia perfecta.

Los WATCH GT 4 series presentan dos nuevos looks, con una superficie de bisel octogonal de 46 mm y un diseño de pendiente clásico de 41 mm. (Cortesía)

Esta colaboración tiene como premisa ofrecer una visión sofisticada e innovadora del Watch GT4, un dispositivo que conjuga tecnología de vanguardia con un diseño de alta gama muy elegante, además de potentes características de salud y fitness.

Es una parte esencial de la propuesta fashion forward que permite a los usuarios personalizar su reloj y sus actividades deportivas sin renunciar al estilo.

Al respecto, Benito Santos compartió sus opiniones en una entrevista con Publimetro sobre esta colaboración, afirmando que es un honor ser parte de este momento, “porque marcar tendencia es algo que nos gusta hacer y esta alianza, es un paso adelante en innovación”.

¿Cómo aplica Benito Santos la tecnología en su trabajo?

– Estamos trabajando en ello. Tenemos ya muchísimas herramientas que nos facilitan las cosas, quizás algunas texturas que antes se bordaban a mano hoy se pueden hacer a través de la máquina, el patronaje lo hacemos de forma tecnológica, las grabaciones, las maneras en que podemos mandar a manufacturar es a través de empresas especializadas que nos pueden entregar productos de tejido de punto, de otras calidades y si no lo hacemos, nos vamos quedando atrás. Aprender de la tecnología como diseñadores es también empezar a innovar y utilizar la tecnología a nuestro favor para crear mejores prendas.

El diseñador presentó esta colección durante el lanzamiento de estos dispositivos. (Cortesía)

¿Qué busca Benito Santos en un dispositivo?

– En el teléfono y el reloj que sea una herramienta que me ayude a hacer mi día más fácil, que sea una agenda que me ayude a mantener cronometradas mis cosas, que me organice el día, que me diga si estoy haciendo las cosas bien como cuidar mi salud, sobre todo eso. Que me mantenga comunicado y con accesibilidad, que me permita en esta globalización, tener la capacidad de saber qué está pasando en el mundo por el contexto social que tenemos todos los días. Los dispositivos nos permiten expresarnos y a través de ellos podemos estar informados todo el tiempo.

¿Por qué hacer una alianza con Huawei?

– Creo que actualmente la industria de la moda tiene que tomar conciencia de la tecnología, a veces las colecciones tardan hasta ocho meses antes de ser lanzadas y en esa parte podemos hacer mancuernas muy interesantes, como por ejemplo con Huawei. Para hablar de este lanzamiento que para mi es muy importante, es hablar de esa transición que uno puede tener a través del tiempo y hoy como diseñador de modas, creo que tenemos que tomar conciencia de crear prendas que te acompañen en cualquier hora del día y así, como esta herramienta es un teléfono y un reloj maravilloso que te puede ayudar a muchas cosas también la ropa es un accesorio que te acompaña y te ayuda a desempeñarte en tus actividades. Siempre me ha gustado hacer alianzas con marcas que tienen esta misma ideología. La moda tiene que ir de la mano y tenemos que aprenderle mucho a la gente de tecnología, es por eso que estoy aquí.

¿Cómo se da esta unión?

– La tecnología va muy de la mano de la estética porque se habla de innovación. Para mí, ir junto con una herramienta como esta que tiene un diseño que se planeó y nació de la idea de un boceto, es igual que la moda, se convierte en una aliada, entonces ya hacemos mancuerna. Eso me encanta porque puedo también expresarme de la misma manera, en lo que significa tu día a día, inspirarme en el color, en las manecillas del reloj, quizás para alguien la última manecilla puede ser el medio día y para otra las doce, representa la última hora, eso habla de cuando creas una colección que es una historia contada a través de looks y destinos de salida.

El WATCH GT 4 ofrece a los usuarios información de valor sobre su sueño demostrando a la vez que no es incómodo dormir con un reloj. (Cortesía)

Colecciones, alianzas, ¿cómo logras hacer tantas cosas?

– Tengo un gran equipo, no estoy solo. Conmigo trabajan profesionales del marketing, de relaciones públicas, de diseño que me ayudan a que podamos hacer las cosas. Lo que quiero es hacer muy fuerte la marca, diversificarme de una manera inteligente para llegar a diferentes mercados y convertir a Benito Santos en una marca de exportación, que podamos decir que es un producto hecho en México y se pueda vender con mucho éxito.

¿En qué actividades veremos pronto a Benito Santos?

– Viene la fiesta de Día de Muertos con Vogue que para mi es algo muy bonito, celebrar una tradición muy mexicana que nos está representando en el mundo porque ya ha trascendido. Se está por lanzar mi colección de novias, hacemos las cosas con mucha calidad y sobre todo, pensando en tener un producto que pueda exportarse. También acabamos de abrir una tienda en Masaryk, en CDMX y me gustaría tener otros dos puntos de ventas importantes. Buscar los lugares estratégicos e importantes del país y ver cómo llegar al desarrollo de una línea Home que la he ido trabajando, he lanzado pequeños productos, pero me gustaría entrar al hogar de muchos mexicanos.

