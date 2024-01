Investigación revela que Facebook, X y otras empresas están extrayendo datos de usuarios de iPhone

Aplicaciones populares como Facebook, LinkedIn, TikTok y X recopilan información del usuario a través de notificaciones, incluso cuando el usuario opta por no abrir sus alertas. | Foto: AFP vía Getty Images

Los usuarios de iPhone están entregando sus datos personales con solo hacer clic en un botón, según una nueva investigación.

Aplicaciones populares como Facebook, LinkedIn, TikTok y X recopilan información del usuario a través de notificaciones, incluso cuando el usuario opta por no abrir sus alertas.

Recopilación de datos

Aún más preocupante es que no está del todo claro por qué las empresas de tecnología recopilan datos, muchos de los cuales no están relacionados con la mejora de la experiencia del usuario, según pruebas realizadas por investigadores de seguridad de Mysk Inc., una empresa de desarrollo de aplicaciones.

“Nos sorprendió saber que esta práctica se utiliza ampliamente”, dijo Tommy Mysk a Gizmodo, que informó sobre la inquietante tendencia el jueves.

“¿Quién habría pensado que una acción inofensiva tan simple como descartar una notificación desencadenaría el envío de una gran cantidad de información única del dispositivo a servidores remotos? Es preocupante si se piensa en el hecho de que los desarrolladores pueden hacer eso bajo demanda”.

Investigación

Según la investigación, la técnica grifty no viola las reglas de privacidad de Apple porque utiliza un método llamado “huella digital”, que identifica a un usuario basándose en detalles sobre su dispositivo para enviar anuncios dirigidos.

Las notificaciones permiten que la toma de huellas digitales continúe ejecutándose incluso cuando una aplicación está cerrada, lo que generalmente impide que la aplicación rastree dicha información.

“Pueden enviar intencionalmente una notificación a un dispositivo específico solo para que la aplicación se inicie en segundo plano y envíe detalles”, dijo Mysk.

Notificaciones

Las notificaciones de Facebook recopilan direcciones IP, la cantidad de milisegundos desde que se reinició su teléfono, la cantidad de espacio de memoria libre en su teléfono y una serie de otros detalles, según el informe.

Según se informa, LinkedIn utiliza la misma técnica para determinar la zona horaria del usuario, el brillo de la pantalla y qué operador de telefonía móvil se está utilizando.

Ambas empresas negaron categóricamente las conclusiones de Mysk Inc, afirmando que sólo utilizan datos de notificación para mejorar la experiencia del usuario.

Pruebas

“Los datos que se recopilan sólo se utilizan para confirmar que una notificación se envió correctamente y, de forma transitoria, para poner en cola la experiencia de la aplicación en caso de que el miembro decida iniciar la aplicación en respuesta a la notificación que nunca se compartió externamente”, dijo un portavoz de LinkedIn. dijo a Gizmodo.

El portavoz de Meta, Emil Vásquez, emite una declaración similar: “Podemos utilizar periódicamente esta información, incluso cuando la aplicación no se está ejecutando, para ayudarnos a entregar notificaciones oportunas y confiables, utilizando las API de Apple. Esto es consistente con nuestras políticas”.

También se descubrió que TikTok y X extraían datos de los usuarios a través de notificaciones. Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios de Gizmodo o The Post.

Se espera que Apple lance pronto una nueva actualización que protegería mejor a sus usuarios de la extracción de datos de megaempresas.

Los desarrolladores de aplicaciones deberán explicar por qué y cómo recopilan dicha información con la esperanza de evitar que las empresas la utilicen por motivos ilegítimos.

