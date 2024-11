¿Falla general de servicios de telefonía móvil en México? Esto es lo que sabemos

Durante las últimas horas de este miércoles 6 de noviembre en redes sociales miles de usuarios han externado su molestia por fallas en el servicio de compañías de telecomunicaciones, principalmente de telefonía móvil, pero también en tv por cable y la señal de internet.

De acuerdo con los comentarios publicados en plataformas como X, desde hace más de una hora no salen ni entran llamadas y que la modalidad de datos para navegar en internet tampoco funciona.

. Datos Telcel

Señal nula y cruce de llamadas

De acuerdo con el sitio Downdetector, la fuente principal de los errores denunciados por los usuarios se centra en las fallas en la señal que puede ser mala o nula, y posteriormente se detectan errores en la red de datos para internet. Algo que ha llamado particularmente la atención de los usuarios es que cuando han logrado establecer comunicación, su llamada se ha cruzado con otra conversación.

. Datos sobre internet de Telmex.

En ese sentido, entre las ciudades que más han reportado fallas en el servicio se encuentran la Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Monterrey, Mérida y Colima, según la misma plataforma.

. Datos del internet de TotalPlay

De acuerdo con Expansión, Telcel aseguró que la operación de su red es correcta y no ha habido reportes de fallas por parte de su área de ingeniería; no obstante, dijo que las quejas que han publicado los usuarios pueden ser fallas muy puntuales pero no masivas. Información que contrasta con los múltiples mensajes que circulan en redes sociales.

. Datos sobre la señal de AT&T.

Redes se inundan de memes ante fallas en el servicio

Como habitualmente sucede, X es el lugar dentro del internet donde internautas, usuarios, clientes y consumidores exponen sus quejas y esta ocasión no ha sido la excepción. Aunque la problemática ha generado molestia, también ha habido quienes lo han tomado con humor y los memes han llegado con mayor facilidad que la señal a los celulares.