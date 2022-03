Diseñadora gráfica denuncia plagio contra Anna Sarelly; se había postulado para una vacante de empleo

Samantha, una diseñadora gráfica denunció a través de las redes sociales a la empresa de Anna Sarelly, luego de que plagió un concepto suyo, el cual envió para aplicar en una vacante laboral.

La diseñadora contó en un hilo de Twitter como comenzó este duro episodio. Según relata que hace tiempo observó que la empresa de Anna Sarelly publicó una vacante para el puesto de diseñadora gráfica, por lo que ella aplicó.

Durante el proceso de reclutamiento, la empresa de diseño le pidió que enviara algunos trabajos, pero al final Samantha no logró quedarse con el puesto.

Tiempo después, ella notó que en la página oficial de Anna Sarelly, utilizaron para una campaña una de sus propuestas que ella mandó durante el proceso de reclutamiento.

Samantha de inmediato compartió en redes sociales la similitud de las imágenes. “Yo no busco pelear y solamente quería resolver mi duda así que dejé el tema por la paz, y eso nos lleva a ayer que subieron la siguiente historia”.

Diseño de Samantha (izquierda); diseño de Anna Sarelly (derecha)

“Realmente me siento muy decepcionada y pienso que como marca no es muy ético de su parte tomar la idea que no es suya”, escribió la afectada en el correo electrónico que mandó a la empresa al encontrar el supuesto plagio.

Correo eléctrónico de Samantha

En otro tuit, Samantha compartió la respuesta de la empresa de Anna Sarelly, que asumió que no se hizo ningún plagio, y que la diseñadora encargada del proyecto salió por su experiencia realizando ese tipo de gráfico.

“Hola Samantha. Mi nombre es Paulina, soy parte del equipo de sarelly sarelly. El gráfico que comparas es totalmente diferente a tu diseño, la coincidencia radica en el recurso de la mano (un recurso utilizado por muchas marcas e incluso disponible en diversas plataformas, por ejemplo; Pìnterest). Espero haber resuelto tu inquietud”, firmó la representante de la marca.

Respuesta a Samantha

