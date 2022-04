¿Te la perdiste? Estos son los mejores memes de la pelea de Alfredo Adame con abogado de Carlos Trejo

Alfredo Adame incursionó en la política, pero no alcanzó los votos necesarios para ser alcalde de Tlalpan FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El actor y ex candidato al gobierno de la alcaldía de Tlalpan, Alfredo Adame, no para de vivir en la polémica, este martes tuvo una pelea con el abogado de Carlos Trejo, el caza fantasmas con el que había pactado una pelea en agosto de 2019 y que se canceló, aunque después de muchas acusaciones entre ambos se programó para febrero de este año, pero de nuevo no pasó nada.

La pelea de esta mañana con el abogado de Trejo no pasó inadvertido para los usuarios de redes sociales, quienes tomaron con humor esta longeva polémica entre ambos personajes y dejaron volar su imaginación para compartir varios memes sobre el momento en el que Adame terminó en el piso.

Carlos Trejo y su hijo viendo como su abogado se madreo a Alfredo Adame. pic.twitter.com/SFMfEUEF4c — Argensimio de Jesús (@CovidDeJesus) April 5, 2022

Literalmente con la pelea del abogado de Carlos Trejo con Alfredo Adame 😂. pic.twitter.com/vvZnmo2FAr — Mack Sanchez Ⓜ️ (@MackSanchezP) April 5, 2022

Yo viendo la madriza de Alfredo Adame y el abogado de Carlos Trejo



🥲🤣😂👇 pic.twitter.com/hjGD0zGdTU — Impudor Político (@ImpudorPolitico) April 5, 2022

Alfredo Adame cada vez que ve a un mexicano random pic.twitter.com/6JaqvsHrgK — Apuesto B. Maravilloso 🇺🇦☮️🇷🇺 (@PP_te_patea) April 5, 2022

Carlos Trejo y su abogado cada que Alfredo Adame se pelea a lo baboso; pic.twitter.com/NaO08C7ccF — André Bertuccelli (@AndrBertuccell3) April 5, 2022

El hamster de Alfredo Adame. pic.twitter.com/GnTXM2aFFt — Maestre Mapaxito (@Mapaxitouwu) April 5, 2022

El quinto grado en cinta negra de @_alfredoadame tiene la misma validez que el "título universitario" de Juanito @JohnMAckerman



NO EXISTEN !!!!! pic.twitter.com/uG24kjajYk — EL PELÓN DIAZ (@diaz_plon) April 5, 2022