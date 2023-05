¡Quemado! Cámara muestra la mirada de un novio al ver mujeres bailar

En los últimos meses, el béisbol ha ganado gran popularidad en tierras aztecas. La difusión logró que muchas personas se interesaran por el deporte y comenzaran a disfrutar de los encuentros en los diversos estadios del país. Cada partido es grabado, sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el rostro de un presente al ver cómo un par de jóvenes bailaban en la ‘TikTok Cam’.

En el clip, que se pude ver en Facebook y el portal chino, diversas mujeres demostraron su talento para bailar las canciones más populares de la app más descargada en todo el mundo. Una de las involucradas no contuvo la emoción y brincó para saludar a todos los presentes. De un momento a otro, los camarógrafos cambiaban de toma para mostrar a todas las presentes, mas uno encontró algo que no dudó en grabar: un novio no podía dejar de ver a las chicas bailar.

Sí, al momento de ser enfocado, el sujeto intentó hacer como si nada hubiera pasado. Su acompañante comenzó a reír y solo se tapó el rostro. El sonido local puso “Negro y Azul” de Los Cuates de Sinaloa, la cual dice: “Ese compa ya esta muerto, nomas no le han avisado”.

