Exnovio llega a casamiento para cantar ‘La Boda’ de Aventura

Muchas parejas sueñan con casarse y pasar al siguiente nivel de una relación. Pese a planear todo para tener una celebración perfecta, siempre hay algo que cambia, mas en las última horas comenzó a viralizarse el video de Andrés Varela, donde se ve cómo intentó detener un compromiso de una manera muy “original”.

El creado de contenido llegó en un vehículo a la iglesia para cantar ‘La Boda’ del grupo Aventura. Mientras un amigo grababa, el joven entonó: “Un momento, padre no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta boda, ya le explico mi motivo y quién soy yo y ue me escuche ese estúpido en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor..”.

Los presentes comenzaron a grabar y observar cómo el despechado intentó parar la boda, mas todo se trató de una broma que realizó Andrés al ver la unión entre dos enamorados. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 27 millones de reproducciones en la app más descarga de todo el mundo.

“La repetí muchas veces... Me reí full. Épico”, “el esposo : cómo que un año si nosotros llebamos 4 jsjsjsj”, “mi ex llego a mi boda y estuvo durante la fiesta, comio, bailo y después se paro afuera de mi casa, ponía en el carro la cancion de ‘en esta no se pudo’”, o “ay, ojalá alguien se case para ir hacer eso”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.