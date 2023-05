Por pelea familiar, joven descubre que su papá no es el padre biológico

En las últimas horas, las celebraciones por el 10 de mayo inundaron todas las redes sociales. Muchas familias decidieron compartir cómo fueron los festejos del Día de las Madres, sin embargo, un internauta decidió aprovechar el momento para relatar el triste suceso que vivió al momento en que sus padres tenían un problema legal por el pago de manutención.

Kevin utilizó su cuenta de TikTok para evidenciar todo: “Mi mamá demanda a mi papá por la cuota alimenticia y el juez mandó una prueba de ADN. No es mi papá biológico y me quitó el apellido”, es el texto que colocó en joven el la grabación de solo 13 segundos.

Hasta el momento, el video suma más de un millón 700 mil reproducciones en portal chino donde se pueden leer mensajes como “la mamá: ay que distraída, me confundí”, “la mamá: jaja no debí hacer eso”, “la mamá: ese día me mamé”, o “volvió el mejor trend de todos”.

De acuerdo con diversos portales, la denominada Prueba de Paternidad (ADN) tiene un costo de nueve mil 898 pesos mexicanos, mas el precio depende del lugar en qué se realice este proceso químico que puede romper con el núcleo de una familia, tal como le ocurrió a la de Kevin.