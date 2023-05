¿La corrieron? Maestra abre OnlyFans y director la descubre

OnlyFans es la plataforma más utilizada por miles de personas para vender contenido exclusivo. Pese a solo ser un portal de pago por suscripción, la mayoría de creadores de contenido comparte videos y fotos explicitas.

Entre todas las modelos, en las últimas horas comenzó a popularizarse la historia de Ava James, quien era una profesora que decidió incursionar en el mundo de OF, mas fue descubierta por su jefe, el director.

“Salí de un matrimonio y me sentía muy poco atractiva. Sinceramente, creo que quería ganar confianza en mí misma. Y, obviamente, también ganar dinero extra”, dijo la mujer en entrevista para un medio local.

La ahora estrella de 35 años aseveró que: “Quería asegurarme de que estuviera lejos de mi profesión como asistente educativa. No utilicé mi nombre, me aseguré de no vincular mi correo electrónico personal ni el del trabajo con ninguna de las cuentas sociales que tenía. Bloqueé a la mayoría, sino a todos, mis compañeros de trabajo”, mas la docente fue descubierta.

Al tener un conflicto con la institución, la miss expresó que su jefe: “Me ordenaba básicamente que retirara todas mis redes sociales de Ava James, así que Instagram, TikTok y OnlyFans... Decía que no hacerlo sería potencialmente motivo de despido”.